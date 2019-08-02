Бельгия призвала РФ и США не допустить гонки вооружений после распада ДРСМД

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Распад ракетного договора: Бельгия обратилась к России и США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%D0%94%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%D0%94%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8 2019-08-02T12:13:25+03:00 Евросоюз Бельгия призвала РФ и США не допустить гонки вооружений после распада ДРСМД

Бельгия призывает Россию и США начать диалог о стабилизирующих мерах в области контроля над ядерными вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава МИД европейской страны Дидье Рейндерс.

"Я сожалею о прекращении действия ДРСМД, который служил нашей безопасности на протяжении 30 лет. Бельгия подтверждает свою твердую приверженность сохранению контроля над ядерными вооружениями и стремлению к разоружению и призывает США и Россию провести конструктивный диалог по этой теме и договориться о стабилизирующих мерах", - заявил он.

МИД Бельгии в обнародованном в пятницу заявлении отметил "огромную важность контроля за ядерным оружием и разоружения" в качестве одного из ключевых элементов международной безопасности.

"В самом деле, новая гонка вооружений не служит ничьим интересам", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Бельгии находится один из четырех европейских арсеналов, где складированы американские атомные авиабомбы. Он размещен на авиабазе Кляйн-Брогель на северо-востоке страны.

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Отметим, 2 августа 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

В ответ, 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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