Распространение коронавируса замедлилось в Европе: в каких странах болезнь идет на спад

Распространение нового коронавируса замедлилось за последнюю неделю в ряде стран Европы.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"За последнюю неделю мы увидели замедление распространения коронавируса в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция", — сказал он.

Но глава ВОЗ выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах. В связи с этим он обратил внимание на рост числа заразившихся в сельских районах Африки. Очаги заболевания зарегистрированы в 16 государствах континента.

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"Ни одна страна не может заявлять, что у нее имеется иммунитет от коронавируса", – сказал он. Глава ВОЗ призвал оказать помощь Африке.

Также он предупредил, что "слишком быстрое снятие ограничений может привести к новому ускорению" распространения коронавируса.

В ВОЗ считают, что послабления следует вводить постепенно, при соблюдении ряда условий. В частности, передача вируса должна "находиться под контролем", в борьбе с пандемией необходимо задействовать достаточные ресурсы служб здравоохранения, нужно "минимизировать риски", требуется принимать превентивные меры и информировать общественность о складывающейся ситуации.

По словам гендиректора, его особенно беспокоит большое число случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала. В некоторых странах до 10% медработников инфицированы. Глава ВОЗ отметил, что организация будет активно участвовать в поставках защитных средств. С этой целью будут задействованы семь транспортных самолетов. Ежемесячно требуется поставлять по меньшей мере 100 млн медицинских масок и комплектов перчаток, а также до 2,5 млн диагностических тестов. На решение этой задачи потребуется 280 млн долларов. В связи с этим ВОЗ призвала доноров "оказать поддержку этой важной системе".

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе оценили действия Украины в борьбе с коронавирусом.

Добавим, что коронавирус грозит вымиранием целого народа.

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