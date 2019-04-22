"Рассчитываю на совместную работу": Курц поздравил Зеленского

Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины

Фото: AFP

Канцлер Австрии Себастьян Курц передал поздравления Владимиру Зеленскому, который согласно данным экзитполов победил во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщает австрийский телеканал Oe24.

"Я рассчитываю на совместную работу по дальнейшему развитию наших хороших двусторонних отношений. Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в сфере борьбы с коррупцией", – заявил Курц.

Он также отметил, что Австрия по-прежнему не признает аннексии Крыма и будет требовать освобождения украинских моряков, которые были взяты в плен в Керченском проливе.

"Австрия придерживается санкций Европейского союза против России и требует, чтобы была восстановлена территориальная целостность страны", - заявил Курц.

Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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