Расширение ЕС на Балканы сорвалось: три страны выступили против

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Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза (ЕС) не смогли достичь единства в вопросе начала переговоров о присоединении к ЕС Албании и Северной Македонии. Во время саммита ЕС в пятницу, 18 октября, против начала переговорного процесса с этими странами выступил президент Франции Эммануэль Макрона. Также в течение шестичасового дискуссии возражения относительно начала переговоров именно с Албанией выразили Нидерланды и Дания, сообщает DW со ссылкой на Reuters.

На саммите Франция также настаивала на необходимости реформирования процесса приема новых членов в Евросоюз.

Позиция Макрона в этом вопросе вызвала резкую критику со стороны многих участников саммита в Брюсселе. К примеру, канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление из-за позиции Парижа по Албании и Северной Македонии. Хотя Меркель и подтвердила необходимость реформирования процесса приема новых членов в ЕС, на чем настаивает Франция, но она подчеркнула, что именно сейчас был подходящий момент для начала переговоров с двумя западнобалканскими странами об их присоединения к ЕС.

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Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан вообще обвинил лидеров государств ЕС в том, что они не сумели выполнить данные ранее обещания. Он также отметил, что теперь страны-члены ЕС должны прояснить, насколько серьезно они относятся к вопросу евроинтеграции стран Западных Балкан.

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Также критически о позиции Франции высказались и ведущие еврофункционеры. Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер назвал сегодняшнее решение "серьезной исторической ошибкой". Он отметил, что ЕС должен придерживаться данных обещаний. Президент Европейского Совета Дональд Туск отметил, что чувствует себя "неудобно", а также призвал обе страны "не сдаваться".

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Ранее начало переговоров блокировала Греция, пока в феврале 2019 страна изменила свое название на Северная Македония.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала медленную и неэффективную судебную систему страны и распространенную коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней. 29 мая 2019 Европейская Комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок.

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