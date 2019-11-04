Расширение ЕС на Балканы – Вашингтон указал на "историческую ошибку" Брюсселя

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Отказ Европейского союза начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией является "исторической ошибкой", которая посылает плохой сигнал региону. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Западным Балканам Мэтью Палмер, передает агентство Associated Press.

"Мы считаем, что это историческая ошибка. Это плохой месседж для всего региона… Америка хочет, чтобы Западные Балканы имели европейскую перспективу", – сказал Палмер после переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичом.

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18 октября главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС 17–18 октября решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Ранее начало переговоров блокировала Греция, пока в феврале 2019 года страна изменила свое название на Северную Македонию.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала медленную и неэффективную судебную систему страны и распространенную коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней. 29 мая 2019 Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок.

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