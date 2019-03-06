Расширение присутствия НАТО в Польше: Дуда сделал заявление

Президент Польши и министр обороны посетили военнослужащих в Ожише

Фото: Flickr

Расширение присутствия НАТО в Польше: Дуда сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/19a/e3f/5c419ae3f3841.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/19a/e3f/5c419ae3f3841.jpg 2019-03-06T15:47:00+02:00 Евросоюз Президент Польши и министр обороны посетили военнослужащих в Ожише

Президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики. Об этом он заявил, выступая в среду в местности Ожиш на северо-востоке Польши, где дислоцирован многонациональный батальон НАТО.

"Я надеюсь, что это присутствие (НАТО)с годами будет расширяться, что у нас будут не только солдаты из разных армий Североатлантического альянса, но также будут часто проводиться учения, потому что чрезвычайно важно координировать действия подразделений, проводить совместные тренировки солдат, чтобы довести до совершенства выход из различных ситуаций и выполнение различных задач тактического характера", - сказал Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак посетили военнослужащих в Ожише по случаю отмечаемого республикой 12 марта 20-летия вступления страны в НАТО.

Напомним, Мариуш Блащак подтвердил, что США действительно увеличат численность своего военного контингента в Польше.

Мы также писали о планах США построить в Польше свою военную базу. Министр Блащак еще в ноябре называл это решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

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