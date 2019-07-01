Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Расширить ЕС возможно только после реформы механизмов – Макрон

1 июля, 16:12

Глава Франции будет выступать против любых форм расширения, поки не будет реформ

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw.

Провал саммита Евросоюза подтверждает невозможность дальнейшего расширения ЕС, пока в нем не пройдет глубокая институциональная реформа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам 20 часового саммита, завершившегося безрезультатно.

"В свете всего происходящего я все более скептически отношусь к позиции тех, кто выступает за новое расширение ЕС. Мы не способны договориться, даже сейчас, пока нас еще 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов Евросоюза", — сказал он.

Макрон назвал результаты саммита "провалом" и подчеркнул, что бесконечные саммиты Евросоюза, которые не приводят к принятию решений, подрывают доверие к ЕС как внутри сообщества, так и на международной арене.

Напомним, после продолжавшейся всю ночь дискуссии глава Евросовета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС.  Он однако объявил, что лидеры Евросоюза возобновят дискуссию во вторник в 11:00 утра по местному времени.

Кроме этого, ранее СМИ назвали вероятного главу Еврокомиссии. Об этом заявили европейские дипломаты и чиновники за несколько часов до встречи лидеров ЕС.

Также читайте, как повлияет на Украину перестановка сил в ЕС.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЕС, реформирование, расширение, Макрон

Вы сейчас просматриваете новость " Расширить ЕС возможно только после реформы механизмов – Макрон". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главы стран-членов Евросоюза рассказали, почему саммит ЕС приостановили

Сегодня, 15:49

Саммит продолжится второго июля в 11:00 по местному времени

Зеленский в Канаде, ЕС выбирает главу Еврокомиссии, а ОПЕК договаривается по нефти: топ-темы дня

Сегодня, 12:06

Главными темами понедельника, 1 июля, станут международные политические и экономические вопросы

Лидерам ЕС не удалось выбрать главу Еврокомиссии

Сегодня, 01:07

Саммит приостановлен

СМИ назвали вероятного главу Еврокомиссии

Вчера, 17:54

Об этом заявили европейские дипломаты и чиновники перед встречей лидеров ЕС

Опрос о числе общающихся на русском и украинском языках в Украине

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Зеленский назначил нового главу Нацгвардии

"Раскол": Портников указал на опасность решения ПАСЕ по РФ

Миллионы на счету и огромные долги: правда о наследстве Началовой

Гонки на тракторах. Такое вы могли не видеть

Почему Япония лидер по количеству самоубийств

Пирло назвал лучшего полузащитника мира прямо сейчас

Что можно сказать о женщине обратив внимание на форму ее ног

Новости Киева: в реку упала тонна инсектицида, погибла рыба

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь