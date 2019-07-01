Расширить ЕС возможно только после реформы механизмов – Макрон

Глава Франции будет выступать против любых форм расширения, поки не будет реформ

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw.

Провал саммита Евросоюза подтверждает невозможность дальнейшего расширения ЕС, пока в нем не пройдет глубокая институциональная реформа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам 20 часового саммита, завершившегося безрезультатно.

"В свете всего происходящего я все более скептически отношусь к позиции тех, кто выступает за новое расширение ЕС. Мы не способны договориться, даже сейчас, пока нас еще 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов Евросоюза", — сказал он.

Макрон назвал результаты саммита "провалом" и подчеркнул, что бесконечные саммиты Евросоюза, которые не приводят к принятию решений, подрывают доверие к ЕС как внутри сообщества, так и на международной арене.

Напомним, после продолжавшейся всю ночь дискуссии глава Евросовета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС. Он однако объявил, что лидеры Евросоюза возобновят дискуссию во вторник в 11:00 утра по местному времени.

Кроме этого, ранее СМИ назвали вероятного главу Еврокомиссии. Об этом заявили европейские дипломаты и чиновники за несколько часов до встречи лидеров ЕС.

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