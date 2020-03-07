Расследование катастрофы MH17: появились подробности судебного заседания

Суд еще не знает, сколько свидетелей выступят на суде по делу о крушении малазийского боинга на Донбассе, который пройдет 9 марта в Нидерландах. Об этом сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл.

"Нам еще неизвестно, как много свидетелей – мы услышим об этом только при рассмотрении дела по существу в суде. Нам известно, что есть определенное число анонимных свидетелей. Но сколько их – нам тоже неизвестно. Если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то тогда их опросит судья, который ведет следствие – это судья, который ответственен за расследование до того, как дело поступит в суд", – сказала судья.

Также Вэйннобэл отметила, что именно суд будет принимать решение, будет ли свидетель иметь статус анонимного.

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"Также этот судья предпримет конкретные шаги, которые будут применены к этому свидетелю, например, может быть принято решение, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время опроса такого свидетеля. Судье тоже не будет известно, кем он является", – сказала она.

Кроме того, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию от имени Евросоюза сотрудничать со следствием по делу о крушении.

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"Поскольку уголовное расследование Совместной следственной группы продолжается, ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", – говорится в сообщении главы дипломатии Евросоюза.

Напомним, Boeing 777 разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Также сообщалось, что личности свидетелей в деле о сбитом МН17 сохранят в тайне по причине мер безопасности.

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