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Расстрел трамвая в Голландии: стало известно о новых задержанных

Сегодня, 12:21

Полиция Нидерландов задержала предполагаемых сообщников 37-летнего Гекмена Таныша

Фото: AFP
Расстрел трамвая в Голландии: стало известно о новых задержанных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0c1/bae/5c90c1baede3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0c1/bae/5c90c1baede3b.jpg Евросоюз Полиция Нидерландов задержала предполагаемых сообщников 37-летнего Гекмена Таныша

Нидерландские правоохранительные органы задержали второго и третьего человека по подозрению в причастности к расстрелу пассажиров трамвая в городе Утрехт.

Ссылаясь на представителя прокуратуры Тиеса Кортмана, агентство Associated Press сообщило 19 марта, что на данный момент полиция заключила под стражу троих человек, включая 37-летнего выходца из Турции Гекмена Таныша, который считается главным подозреваемым по этому делу.

Его личность удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, а турецкая пресса сообщила, что в прошлом Таныш участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики.

Кроме того, он был известен и местным правоохранительным органам: с 2012 по 2017 год Гекмен Таныш проходил по ряду дел, в том числе по обвинениям в грабеже, вождении в нетрезвом состоянии, применении огнестрельного оружия, попытке убийства и изнасиловании.

Напомним, что днем ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

На данный момент известно, что в результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы.

Стоит отметить, что после случившегося полиция неоднократно отмечала, что это может иметь террористическую подоплеку, однако родные Гекмена Таныш заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

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Тег Нидерланды, трамвай, стрельба, расстрел, голландия, Утрехт

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Источник:

Интерфакс

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