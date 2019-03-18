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Расстрел трамвая в Нидерландах: стало известно о жертвах

Сегодня, 14:15

На фоне случившегося в Утрехте объявлен самый высокий уровень террористической опасности

Фото: AFP
Расстрел трамвая в Нидерландах: стало известно о жертвах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f8b/b3a/5c8f8bb3a6e80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f8b/b3a/5c8f8bb3a6e80.jpg Евросоюз На фоне случившегося в Утрехте объявлен самый высокий уровень террористической опасности

В результате инцидента, произошедшего днем 18 марта в нидерландском городе Утрехт, где днем неизвестный мужчина открыл огонь по пассажирам трамвая и сбежал с места происшествия, погиб как минимум один человек, сообщает Sky News с ссылкой на местную полицию.

Кроме того, в результате случившегося еще несколько человек были ранены, однако информации об из состоянии пока не поступало.

Как пишет Der Telegraaf, на фоне произошедшего и того, что стрелок все еще находится на свободе, в городе предпринимаются повышенные меры безопасности: уровень террористической опасности в Утрехте был поднят до наивысшего, трамвайное движение остановлено, а школам рекомендовали запереть все двери.

В полиции не исключают возможную террористическую составляющую случившегося, а также призывают прохожих избегать место происшествия.

Напомним, что прошлой осенью полиция Нидерландов сообщила о предотвращении крупного теракта и задержании семи человек, которые подозреваются в причастности к сорванной атаке.

Мы также писали о теракте на рождественской ярмарке во французском городе Страсбург, где в декабре 29-летний террорист ИГИЛ Шериф Шекат застрелил пять человек и ранил еще более десяти.

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Тег Нидерланды, трамвай, стрельба, расстрел, голландия

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