Расстрел трамвая в Нидерландах: стало известно о жертвах
На фоне случившегося в Утрехте объявлен самый высокий уровень террористической опасности
В результате инцидента, произошедшего днем 18 марта в нидерландском городе Утрехт, где днем неизвестный мужчина открыл огонь по пассажирам трамвая и сбежал с места происшествия, погиб как минимум один человек, сообщает Sky News с ссылкой на местную полицию.
Кроме того, в результате случившегося еще несколько человек были ранены, однако информации об из состоянии пока не поступало.
Как пишет Der Telegraaf, на фоне произошедшего и того, что стрелок все еще находится на свободе, в городе предпринимаются повышенные меры безопасности: уровень террористической опасности в Утрехте был поднят до наивысшего, трамвайное движение остановлено, а школам рекомендовали запереть все двери.
В полиции не исключают возможную террористическую составляющую случившегося, а также призывают прохожих избегать место происшествия.
Напомним, что прошлой осенью полиция Нидерландов сообщила о предотвращении крупного теракта и задержании семи человек, которые подозреваются в причастности к сорванной атаке.
Мы также писали о теракте на рождественской ярмарке во французском городе Страсбург, где в декабре 29-летний террорист ИГИЛ Шериф Шекат застрелил пять человек и ранил еще более десяти.
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