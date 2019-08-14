Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,15
28,22

"Райский остров" в Греции охватил крупный пожар: фото и видео стихии

Сегодня, 11:57

Из-за лесного пожара жителей четырех поселков на острове Эвбея эвакуировали

Вслед за другими частями Греции, где на прошлой неделе начались лесные пожары, огонь охватил и остров Эвбея.

Состоянием на 13 августа фронт огня в горящем сосновом бору растянулся на 11,5 км, а столб пламени поднимался до 30-40 метров в высоту.

Царившие штормовые ветра только раздували пожар, а когда 14 августа ветер начал стихать, поднялись большие клубы дыма. Эксперты предостерегают о возможном повторном возгорании даже там, где огонь уже удалось потушить.

Реклама

В целях безопасности жителей четырех поселков – Макрималли, Контодеспоти, Ставрос и Платаниа – было решено эвакуировать в другие населенные пункты.

В тренде
Россия перебросила в оккупированный Крым эскадрилью беспилотников
Видео: twitter.com/thisisianis

Бороться с лесным пожаром уже привлекли 7 пожарных самолетов, 9 вертолетов, а также около 300 пожарных, военных и добровольцев. Пожарную авиацию Греции уже прислала Италия, а также обещает прислать Испания.

Пока что известно об одном пострадавшем. По информации Пожарной охраны, огонь до домов не добрались, но сгорели несколько машин.

Видео: twitter.com/thisisianis

Напомним, что из-за воцарившейся в Европе жаркой и сухой погоды лесные жары то и дело вспыхивают в разных частях континента. Например, на прошлой неделе центральную Португалию охватило крупное возгорание, которое началось в 200 км от Лиссабона.

Кроме того, мы писали о лесных пожарах во Франции, в результате которых в департаменте Эр на севере страны были уничтожены около 1,5 тысячи гектаров растительности. Впрочем, продвижение огня удалось остановить, а часть очагов потушить.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Греция пожар огонь лесные пожары лесной пожар

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Француз перелетел Ла-Манш на необычном аппарате: впечатляющее видео
Француз перелетел Ла-Манш на необычном аппарате: впечатляющее видеоЕвросоюз
"Не оставим без ответа ни одну атаку": Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под ПавлополемПолитика
"Северный поток – 2" и Газовая директива ЕС: в Еврокомиссии сделали заявлениеЭкономика
Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видео
Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видеоЕвросоюз
В Амстердаме жителей напугал мощный вихрь: фото и видео торнадо
В Амстердаме жителей напугал мощный вихрь: фото и видео торнадоЕвросоюз
В Испании мужчину оштрафовали на 1,3 млн гривен за холодильник
В Испании мужчину оштрафовали на 1,3 млн гривен за холодильникЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...