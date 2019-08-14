"Райский остров" в Греции охватил крупный пожар: фото и видео стихии

Вслед за другими частями Греции, где на прошлой неделе начались лесные пожары, огонь охватил и остров Эвбея.

Состоянием на 13 августа фронт огня в горящем сосновом бору растянулся на 11,5 км, а столб пламени поднимался до 30-40 метров в высоту.

Царившие штормовые ветра только раздували пожар, а когда 14 августа ветер начал стихать, поднялись большие клубы дыма. Эксперты предостерегают о возможном повторном возгорании даже там, где огонь уже удалось потушить.

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В целях безопасности жителей четырех поселков – Макрималли, Контодеспоти, Ставрос и Платаниа – было решено эвакуировать в другие населенные пункты.

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Видео: twitter.com/thisisianis

Бороться с лесным пожаром уже привлекли 7 пожарных самолетов, 9 вертолетов, а также около 300 пожарных, военных и добровольцев. Пожарную авиацию Греции уже прислала Италия, а также обещает прислать Испания.

Пока что известно об одном пострадавшем. По информации Пожарной охраны, огонь до домов не добрались, но сгорели несколько машин.

Видео: twitter.com/thisisianis

Напомним, что из-за воцарившейся в Европе жаркой и сухой погоды лесные жары то и дело вспыхивают в разных частях континента. Например, на прошлой неделе центральную Португалию охватило крупное возгорание, которое началось в 200 км от Лиссабона.

Кроме того, мы писали о лесных пожарах во Франции, в результате которых в департаменте Эр на севере страны были уничтожены около 1,5 тысячи гектаров растительности. Впрочем, продвижение огня удалось остановить, а часть очагов потушить.

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