Разработчик "Новичка" рассказал о противоядии от вещества, отравившего Скрипаля

По его словам, негосударственные группы не могли отравить Скрипаля

Один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом пишет The Guardian.

"Преступная организация или негосударственная группа не могут стоять за этой атакой. Это очень, очень трудно сделать. Для таких операций требуется высококвалифицированный специалист, потому что это очень опасное оружие, вы можете убить себя. Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", – заявил химик.

"Я работал около 30 лет в лаборатории, где был разработан "Новичок", но я не знаю, как применить его в качестве оружия", – заверил он.

Ранее член Лейбористской партии Джереми Корбин предположил, что ответственными за отравление могут быть мафиозные группы. Также он не исключил "интересы олигархов в Лондоне". Но Мирзаянов отвергает это.

"Эти теории не имеют смысла, чтобы активизировать яд, необходимо иметь огромный опыт и оборудование", – настаивает химик.

Мирзаянов заявил, что за нападением может стоять РФ.

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"Ни одна страна не имеет таких возможностей, как Россия, так как Россия изобрела, протестовала и "вооружила" "Новичок ", – подчеркнул он.

"Я считаю, что они использовали бинарную версию. Это две ампулы, небольшие контейнеры. Бинарная версия – два незапрещенные вещества смешивают для производства "Новичка", – сказал химик.

Также ученый рассказал о противоядии от вещества в интервью русской службе "Би-би-си".

"Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека", — сказал Мирзаянов.

По его словам, Скрипалю и его дочери "скорее всего, ввели, хоть и поздно, атропин или афин в вену и помогли", однако их организмы уже были необратимо повреждены к тому моменту.

В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-сотрудник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок" и России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с этим инцидентом.

Однако никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.

Тогда Великобритания приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата и прекратить все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.