Разрушительный циклон в Мозамбике: появились жуткие фото последствий
Десятки тысяч домов были уничтожены, а 160 тысяч человек стали беженцами из-за циклона "Кеннет"
Спасатели продолжают искать в Мозамбике жертв разрушительного циклона "Кеннет".
Euronews сообщает, что на один из пострадавших остров – Ибо – доставили гуманитарную помощь на вертолетах.
Мощный ветер разрушил более 30 тыс. домов, в результате чего более 160 тыс. человек остались без крыши над головой и были вынуждены покинуть родные населенные пункты.
Кроме того, местные власти опасаются еще худшего – что в разрушенных домах, которые были отрезаны от цивилизации и доступа к гуманитарной помощи могут оставаться тысячи других семей.
Напомним, что шторм обрушился на северное побережье африканской страны еще 25 апреля. При этом скорость ветра достигала 280 километров в час.
В результате некоторые районы остались без света и оказались отрезанными от внешнего мира, а некоторые поселения были фактически полностью уничтожены. Накануне число жертв циклона "Кеннет" в Мозамбике достигло 38.
Стоит отметить, что этот циклон – уже не первый, который испытывает страну на прочность. В конце марта на Мозамбик, Малави и Зимбабве обрушился циклона "Идай", который унес жизни около 1000 человек.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Разрушительный циклон в Мозамбике: появились жуткие фото последствий". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тропический циклон бушует в Мозамбике и Зимбабве: число жертв возросло до 166 человек
Местные власти предполагают, что погибших может стать больше
Смертельный циклон в ЮАР: стихия погубила десятки человек
На северо-запад страны обрушился циклон, сопровождавшийся ливнями и оползнями
На Германию обрушился циклон: объявлен максимальный уровень опасности
Жертвами циклона "Биньямин" стали уже девять человек, и их число может возрасти
Мощные циклоны бушуют в Австралии: города опустели
Людей из населенных пунктов, на которые обрушились циклоны, эвакуировали