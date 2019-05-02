Разрушительный циклон в Мозамбике: появились жуткие фото последствий

Десятки тысяч домов были уничтожены, а 160 тысяч человек стали беженцами из-за циклона "Кеннет"





















Спасатели продолжают искать в Мозамбике жертв разрушительного циклона "Кеннет".

Euronews сообщает, что на один из пострадавших остров – Ибо – доставили гуманитарную помощь на вертолетах.

Мощный ветер разрушил более 30 тыс. домов, в результате чего более 160 тыс. человек остались без крыши над головой и были вынуждены покинуть родные населенные пункты.

Кроме того, местные власти опасаются еще худшего – что в разрушенных домах, которые были отрезаны от цивилизации и доступа к гуманитарной помощи могут оставаться тысячи других семей.

Напомним, что шторм обрушился на северное побережье африканской страны еще 25 апреля. При этом скорость ветра достигала 280 километров в час.

В результате некоторые районы остались без света и оказались отрезанными от внешнего мира, а некоторые поселения были фактически полностью уничтожены. Накануне число жертв циклона "Кеннет" в Мозамбике достигло 38.

Стоит отметить, что этот циклон – уже не первый, который испытывает страну на прочность. В конце марта на Мозамбик, Малави и Зимбабве обрушился циклона "Идай", который унес жизни около 1000 человек.

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