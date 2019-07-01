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Разведение сил у Станицы Луганской: в МИД Германии сделали заявление

1 июля, 13:38

Решающей по-прежнему остается пошаговая реализация минских договоренностей, указал министр.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP
Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP.

Разведение сил в районе Станицы Луганской говорит о возможности прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Этот успех показывает: прогресс на востоке Украины возможен. Это проблеск надежды в поиске мира", - говорится в заявлении Мааса.

Решающей по-прежнему остается пошаговая реализация минских договоренностей, указал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на участке в районе Станицы Луганской может быть первым шагом для длительного прекращения огня на Донбассе. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Сегодня произошло важное событие. Сегодня в Станице Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила и зафиксировала мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю. Это, мне кажется, первый шаг для длительного прекращения огня по всей линии разграничения, который осуществился благодаря разблокированию минского процесса", – сказал он.

Президент отметил, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.


27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", – подчеркнули в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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Тег Донбасс, Маас, разведение сил

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Источник:

Интерфакс-Украина

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