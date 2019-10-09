Разведка четырех стран выявила секретное подразделение России для дестабилизации ситуации в Европе

Эта группа действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существовании только недавно.

/ Фото: Pixabay

Разведывательные службы четырех западных стран выявили совершенно секретное подразделение ГРУ Генштаба России, деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на The New York Times.

"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего было отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", – говорится в публикации.

В операциях четко прослеживались следы российских спецслужб, на Западе сначала это воспринимали как несвязанные между собой случаи.

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"Сейчас западные службы безопасности пришли к выводу, что эти операции, как, возможно, и многие другие, являются частью координированной длительной кампании по дестабилизации Европы, которую исполняет элитное подразделение российской разведывательной системы, специализирующееся на подрывах, саботажах и убийствах", – замечает издание.

Эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существовании только недавно.

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Как пишет газета, эту информацию подтверждают разведывательные службы западных стран.

Деятельность "части 29155" вполне вписывается в"гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние, уточняется в публикации.

СМИ также отмечает, что "часть 29155", "спрятанная за бетонными стенами" в штабе 161-го Центра подготовки специалистов спецназначения на востоке Москвы, входит в состав руководящей структуры ГРУ Генштаба России.

"Хотя много информации о деятельности ГРУ остается загадкой, западные спецслужбы начали получать более четкую картину ее основной архитектуры. Как отмечают в спецслужбах США, за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года два киберподразделения ГРУ, известные как части 26165 и 74455, взломали серверы Демократического национального комитета кампании Хиллари Клинтон, а затем обнародовали чувствительные документы по внутренней коммуникации", – информирует американская газета.

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