Разведка Испании нашла "российский след" в каталонском кризисе

Сегодня, 18:30

В октябре прошлого года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе региона из состава Испании

Испания проводит расследование. Фото AFP
Испания проводит расследование. Фото AFP

Национальный криптологический центр (НКЦ), подведомственный Национальному разведывательному центру Испании, утверждает, что якобы имело место вмешательство России в каталонский кризис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "А-бэ-сэ".

"[НКЦ] кажется доказанным наличие поддерживаемых российскими институтами активистов в медиа-освещении конфликта, произошедшем в связи с ситуацией, которая возникла в Каталонии в течение 2017 года", – говорится в докладе центра, посвященном киберугрозам. 

1 октября прошлого года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе региона из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии. После ее одобрения было принято решение отстранить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, был распущен парламент Каталонии и назначены досрочные выборы в автономном сообществе.

Тогда же Пучдемон бежал в Брюссель. В марте он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению суда его выпустили на свободу под залог в 75 тыс. евро.

Германия уже начала подготовку экстрадиции Пучдемона в Испанию.
Россия, Испания, разведка, Каталония

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