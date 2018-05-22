Разведка Испании нашла "российский след" в каталонском кризисе

В октябре прошлого года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе региона из состава Испании

Национальный криптологический центр (НКЦ), подведомственный Национальному разведывательному центру Испании, утверждает, что якобы имело место вмешательство России в каталонский кризис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "А-бэ-сэ".

"[НКЦ] кажется доказанным наличие поддерживаемых российскими институтами активистов в медиа-освещении конфликта, произошедшем в связи с ситуацией, которая возникла в Каталонии в течение 2017 года", – говорится в докладе центра, посвященном киберугрозам.

1 октября прошлого года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе региона из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии. После ее одобрения было принято решение отстранить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, был распущен парламент Каталонии и назначены досрочные выборы в автономном сообществе.

Тогда же Пучдемон бежал в Брюссель. В марте он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению суда его выпустили на свободу под залог в 75 тыс. евро.

Германия уже начала подготовку экстрадиции Пучдемона в Испанию.