Разведка Британии предупредила об угрозе терактов на популярных курортах мира

После терактов на Шри-Ланке разведчики предупредили о вероятности новых атак

В мире могут произойти новые "курортные" теракты. Фото: AFP

Сторонники террористической группировки "Исламское государство" готовят новые атаки на известных курортах мира после серии нападений на Шри-Ланке. В зоне риска оказались места отдыха в Азии и Африке.

Как сообщили источники в разведслужбах журналистам британской The Telegraph, наиболее вероятными целями могут быть Индия и Мальдивы, а также туристические районы Кении и Танзании.

Силовики отметили, что такая угроза возникла после разгрома группировки ИГИЛ на территории Сирии и Ирака, когда бандитские главари больше "не озабочены вопросами управления" и переключились на планирование атак в других странах.

"Боевики расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы еще раз заявить о себе", — отметил сотрудник разведки.

Ранее мы писали о том, что полиция Шри-Ланки начала масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье. В частности, глава государства распорядился провести осмотр всех жилых построек на Цейлоне.



















Как сообщалось, 26 апреля, на Шри-Ланке прогремело три новых взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. А 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Напомним, восемь взрывов, по три из которых – в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

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