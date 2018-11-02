Редкое явление: Эйфелева башня погасла (видео)

В память об убитых журналистах символ Франции погасил свои огни

Главный символ Парижа и всей Франции – Эйфелева башня – на время погасила свои огни в память об убитых журналистах.

В связи с Днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который во всем мире отмечают 2 ноября, накануне во французской столице прошел протест, организованный "акулами пера" против затягивания расследований убийства их коллег.

На демонстрации выступил руководитель правозащитной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар, который потребовал надавить на Саудовскую Аравию ради освобождения 20 журналистов, которые заключены в тюрьмы королевства из-за профессиональной деятельности.

Не могли демонстранты не уделить внимание и убийству обозревателя Washington Post Джамаля Хашуджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Напомним, что в этом году Эйфелева башня уже не впервые меняет свой цвет. Ранее в октябре ее осветили золотыми цветами в память о скончавшемся шансонье Шарле Азнавуре.

Кроме того, в преддверии международного женского дня на Эйфелевой башне появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин.