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ЕС однозначно отреагировал на референдум о "коронации" Путина в Крыму

1 июля, 17:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Полуостров является частью Украины, напомнили европейские дипломаты

Европейский Союз не признает проведение в незаконно оккупированном Россией Крыму референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, передает "Интерфакс-Украина".

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"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.

Европейский дипломат добавил, что "аналогичным образом владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречии с Минскими соглашениями, не должны принимать участия в выборах, организуемых Российской Федерацией".

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"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявил Питер Стано.

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Ранее в Украине заявили, что крымчан заставляют принять участие во внедрении сомнительных правок в Конституцию государства-оккупанта, предварительно навязав без права выбора российское гражданство.

Напомним, референдум по поправкам к российской Конституции, которые обнуляют президентские сроки действующего президента Владимира Путина, длится с 25 июня до 1 июля.

Чем путинские поправки к главному документу его страны грозят конкретно Украине, читайте в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

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