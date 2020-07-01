ЕС однозначно отреагировал на референдум о "коронации" Путина в Крыму

Европейский Союз не признает проведение в незаконно оккупированном Россией Крыму референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, передает "Интерфакс-Украина".
"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.
Европейский дипломат добавил, что "аналогичным образом владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречии с Минскими соглашениями, не должны принимать участия в выборах, организуемых Российской Федерацией".
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"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявил Питер Стано.
Ранее в Украине заявили, что крымчан заставляют принять участие во внедрении сомнительных правок в Конституцию государства-оккупанта, предварительно навязав без права выбора российское гражданство.
Напомним, референдум по поправкам к российской Конституции, которые обнуляют президентские сроки действующего президента Владимира Путина, длится с 25 июня до 1 июля.
Чем путинские поправки к главному документу его страны грозят конкретно Украине, читайте в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".
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