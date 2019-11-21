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Референдум о независимости Каталонии: Испания расследует "след Кремля"

21 ноября, 16:37

Российскую внешнюю разведку заподозрили в причастности к испанским сепаратистам

/ Фото: AFP

Верховный суд Испании начал расследование причастности российских спецслужб к провалившемуся референдуму о независимости Каталонии.

Ссылаясь на собственные источники, газета El Pais пишет, что указание начать расследование отдал судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон.

Заниматься этим будет специализирующаяся на борьбе с терроризмом генеральная информационная комиссия Национальной полиции Испании.

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Особый упор в расследовании сделан на деятельности подразделения 29155 ГРУ, которое западная разведка неоднократно связывала с дестабилизирующей активностью в Европе.

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В частности, именно это подразделение российской разведки считают причастным к неудавшемуся перевороту в Черногории в октябре 2016 года, а также к кампании по дестабилизации ситуации в Молдове.

Подробности расследования пока держатся в секрете.

Напомним, в прошлом месяце сразу в двух странах Евросоюза разыгрались шпионские драмы с участием России. Сперва польские спецслужбы задержали нового подозреваемого в шпионаже в пользу России. А после в Болгарии раскрыли российского агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию.

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Россия Испания расследование гру вмешательство России

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