Реконструкция Нотр-Дама: стали известны новые подробности

92-метровый шпиль собора Парижской Богоматери, уничтоженный в результате масштабного пожара в прошлом году, восстановят в прежнем "образе".

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Об этом, как сообщает France24, в эфире французского радио 9 июля заявила министр культуры Розлин Башло, отметив наличие "широкого консенсуса" по этому вопросу как в обществе, так и среди тех, кто принимает решение.

"Я считаю, президент республики Эммануэль Макрон примет решение о реконструкции шпиля в соответствии с его идентичным обликом",- сказала Башло.

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В этот день назначено заседание консультативного совета по вопросу реконструкции Нотр-Дама, однако окончательное решение будет принято Макроном.

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При этом, по словам Башло, "сложно говорить о полной идентичности, скорее — о таком же образе", то есть "стреловидном" шпиле.

Напомним, Эммануэль Макрон уверен в том, что собор Парижской Богоматери возможно восстановить всего за пять лет. Французский лидер признал, что сроки действительно сжаты и не основаны на каком-либо анализе. Он считает, что шпиль собора должен быть полностью восстановлен.

В то же время, настоятель собора Патрик Шови оценивает лишь на 50% шансы сохранить конструкцию Нотр-Дама в Париже.

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