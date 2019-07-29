Предыдущий рекорд, 31,6 градуса тепла был установлен в июле 1945 года

/ Фото: Сегодня

Рекордная жара добралась до Скандинавии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 2019-07-29T04:10:00+03:00 Евросоюз Предыдущий рекорд, 31,6 градуса тепла был установлен в июле 1945 года

В Финляндии в воскресенье, 28 июля, на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности. Об этом пишет Европейская правда.

"За 175 лет работы станции в парке Кайсаниеми впервые столбик термометра поднялся до 33 градусов", – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд, 31,6 градуса тепла был установлен в июле 1945 года.

"Это уже о чем-то говорит, когда температурный рекорд побит на самой старой метеорологической станции Финляндии. Кроме того, во многих странах Европы этим летом были побиты предыдущие рекорды, что свидетельствует об изменении климата", - прокомментировал метеоролог Тони Хеллинен.

Реклама

Рекорд был также установлен на станции в районе аэропорта Малмо в Хельсинки. Там температура поднялась до отметки 32,1 градуса. Предыдущий рекорд 31,5 градуса держался с 1972 года.

Напомним, что на этой неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

В тренде Украинец Марк Падун стал победителем престижной велогонки

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама