Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Рекордная жара в Европе: в Брюсселе закрывали для посещения символ бельгийской столицы

27 июля, 00:20

До этого Атомиум закрывали только два раза: из-за затопления водой и поломки лифта

Фото: pexels.com

Впервые за все свое существование с 1958 года знаменитый брюссельский монумент, символ бельгийской столицы – Атомиум – закрыл в пятницу свои двери для туристов из-за слишком высокой температуры в металлических шарах-атомах, изображающих фрагмент молекулы железа.

До этого Атомиум закрывали только два раза: из-за затопления водой и поломки лифта, сообщил в своем репортаже телеканал RTBF.

Сегодня во второй половине дня над билетной кассой было вывешено объявление, что Атомиум временно закрыт из-за слишком высокой температуры внутри сооружения.

Когда температура в помещениях, посещаемых туристами, поднялась до 37 градусов, дирекция приняла решение закрыть монумент.

Официальный представитель Атомиума объяснила телеканалу, что в 2006 году во время ремонта монумента, созданного по проекту архитектора Андре Ватеркейна к открытию Всемирной выставки 1958 года, под металлическую обшивку конструкции добавили дополнительную теплоизоляцию. Однако в жару, установившуюся в Бельгии, где в четверг был побит исторический температурный рекорд и в одном из регионов отмечена наивысшая температура в 41,8 градусов, этих средств оказалось недостаточно.

После 18:00 местного времени Атомиум был открыт вновь для вечернего сеанса.

Сухая и жаркая погода по-прежнему ощущается в большинстве европейских стран, в том числе в Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Бельгии, Франции и Великобритании.

Метеорологи в нескольких европейских странах накануне сообщили, что зафиксировали в четверг рекордно высокую температуру воздуха. Так, например, в Бельгии столбик термометра поднялся до рекордных 41,8 градуса по Цельсию.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


Адская жара из Европы заденет немного и Украину. На выходных будет в районе 30 градусов, местами до +33. Дожди ожидаются на западе и востоке страны. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Бельгия, брюссель, рекорд, жара, символ

Вы сейчас просматриваете новость " Рекордная жара в Европе: в Брюсселе закрывали для посещения символ бельгийской столицы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адская жара в Европе: четыре страны побили температурные рекорды

Вчера, 09:44

Великобритания ожидала перебить рекорд в 39 градусов, но в конце концов температура поднялась до 38,1 градуса

В Великобритании температура воздуха побила все рекорды

Вчера, 01:25

В четверг был побит рекорд 2015 года, когда в районе лондонского аэропорта Хитроу температура поднялась до 36,7 градуса

В Германии снова зафиксирован температурный рекорд

25 июля, 21:32

Предыдущий рекорд — 40,5 градуса — был зафиксирован накануне в городе Гайленкирхен

В Германии зафиксирован температурный рекорд

25 июля, 16:55

В случае подтверждения метеорологами он станет официальным

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Папарацци засняли располневшую Селену Гомес

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Расправа над королем шансона: за что убили Круга

Дочь Галкина и Пугачевой исполнила песню про животных

Меган Маркл выполнит последнюю волю королевы после ее смерти?

Диетолог назвала спасающие от жары безвредные напитки

Собчак ответила на критику Шнурова о ее «рыхлой» фигуре

«В нем течет кровь Малайзии»: Воеводина показала подросшего сына

Дочь Глаголевой поделилась снимком повзрослевших внуков актрисы

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Вчера, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

"Самая красивая девочка в мире" выросла и покоряет подиумы

О чём не говорят женщины?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь