Рекордная жара в Европе: в Брюсселе закрывали для посещения символ бельгийской столицы

До этого Атомиум закрывали только два раза: из-за затопления водой и поломки лифта

Фото: pexels.com

Впервые за все свое существование с 1958 года знаменитый брюссельский монумент, символ бельгийской столицы – Атомиум – закрыл в пятницу свои двери для туристов из-за слишком высокой температуры в металлических шарах-атомах, изображающих фрагмент молекулы железа.

До этого Атомиум закрывали только два раза: из-за затопления водой и поломки лифта, сообщил в своем репортаже телеканал RTBF.

Das #Atomium in #Brüssel ist zum ersten Mal in der Geschichte wegen #Überhitzung tagsüber geschlossen!!!



Die Metallkugeln sind nicht isoliert#Hitze#Hitzewelle



Alt. Öffnungszeiten freitags von 18 – 21 Uhr – dann sogar mit Feuerwerk im Hintergrund@tagesschau@ARDBruesselpic.twitter.com/rGlm2rwEv4 — Gudrun Engel (@gudrun_engel) July 26, 2019

Сегодня во второй половине дня над билетной кассой было вывешено объявление, что Атомиум временно закрыт из-за слишком высокой температуры внутри сооружения.

Когда температура в помещениях, посещаемых туристами, поднялась до 37 градусов, дирекция приняла решение закрыть монумент.

Официальный представитель Атомиума объяснила телеканалу, что в 2006 году во время ремонта монумента, созданного по проекту архитектора Андре Ватеркейна к открытию Всемирной выставки 1958 года, под металлическую обшивку конструкции добавили дополнительную теплоизоляцию. Однако в жару, установившуюся в Бельгии, где в четверг был побит исторический температурный рекорд и в одном из регионов отмечена наивысшая температура в 41,8 градусов, этих средств оказалось недостаточно.

После 18:00 местного времени Атомиум был открыт вновь для вечернего сеанса.

Сухая и жаркая погода по-прежнему ощущается в большинстве европейских стран, в том числе в Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Бельгии, Франции и Великобритании.

Метеорологи в нескольких европейских странах накануне сообщили, что зафиксировали в четверг рекордно высокую температуру воздуха. Так, например, в Бельгии столбик термометра поднялся до рекордных 41,8 градуса по Цельсию.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

Адская жара из Европы заденет немного и Украину. На выходных будет в районе 30 градусов, местами до +33. Дожди ожидаются на западе и востоке страны.

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