Решение британского парламента о переносе Brexit: в Берлине сделали заявление

Только после запроса со стороны Лондона ЕС начнет обсуждение переноса срока Brexit

Фото: Getty Images

Решение британского парламента о переносе Brexit: в Берлине сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg 2019-03-15T13:29:00+02:00 Евросоюз Только после запроса со стороны Лондона ЕС начнет обсуждение переноса срока Brexit

Продление сроков выхода Великобритании из Евросоюза может обсуждаться только после того, как Лондон подаст соответствующую заявку. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Для обсуждения отсрочки нужен запрос из Великобритании, - сказал он. – Заявки пока не было".

Тот факт, что британский парламент поддержал идею о переносе сроков, не означает, что Брюссель автоматически начинает обсуждать такое развитие событий.

Только после запроса со стороны Лондона ЕС может принимать решения, отметил Зайберт.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.

Ранее мы писали, что парламент Великобритании поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit. "За" проголосовали 412 депутатов Палаты общин, "против" – 202.

13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

В связи с этим британский премьер-министр Тереза Мэй предупредила, что будет вынуждена просить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно, на длительный период.

В то же время британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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