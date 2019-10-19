Решение парламента Британии по Brexit: появилась реакция Еврокомиссии

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

После решения парламента Великобритании отложить голосование по соглашению о Brexit в Европейской комиссии призвали британское правительство как можно быстрее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшнее голосование в Палате общин по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение о выходе сегодня не было поставлено на голосование. Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее британские депутаты поддержали поправку о том, что соглашение с Евросоюзом не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС. После этого голосования за соглашение с ЕС отложили до следующей недели.

Ранее мы сообщали, что парламент Великобритании впервые за почти 40 лет, начиная с 1982 года, собрался на заседание в субботу, чтобы обсудить и принять решение относительно выхода страны из Европейского союза.

Кроме того, мы писали, что даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября. По ее словам, новое партнерство Британии и ЕС будет основано на свободной торговле и дружественном сотрудничестве.

Также, в сделке об условиях сотрудничества Великобритании и Евросоюза после Brexit, которая была заключена 17 октября, удалось преодолеть главное препятствие – вопрос "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

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