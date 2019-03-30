Решение Трампа по Голанам: Франция выразила свое недовольство
Шаг Белого дома противоречит международному праву и способствует региональной напряженности, заявили в Париже
Решение Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит нормам международного права, заявили в Елисейском дворце 30 марта после встречи встречи французского президента Эммануэля Макрона с королем Иордании Абдаллой II.
"Президент республики подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами, оккупированной территорией, противоречит международному праву и только способствует региональной напряженности", — гласит коммюнике администрации Макрона.
Напомним, что в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Мы также писали, что Совет Безопасности ООН не поддержал решение Трампа – на внеочередном заседании его члены назвали частичный захват Израилем входившей в состав Сирии горной гряды "не имеющим законной силы и международного правового эффекта" шагом.
В свою очередь, украинский МИД достаточно мягко прокомментировал шаг Белого дома, заявив, что Украина выполняет решения Совбеза ООН о статусе Голанских высот и продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке, учитывая законные интересы безопасности Израиля.
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