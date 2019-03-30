Решение Трампа по Голанам: Франция выразила свое недовольство

Шаг Белого дома противоречит международному праву и способствует региональной напряженности, заявили в Париже

Фото: AFP

Решение Трампа по Голанам: Франция выразила свое недовольство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f47/e0d/5c9f47e0d5558.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f47/e0d/5c9f47e0d5558.jpg 2019-03-30T12:47:58+02:00 Евросоюз Шаг Белого дома противоречит международному праву и способствует региональной напряженности, заявили в Париже

Решение Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит нормам международного права, заявили в Елисейском дворце 30 марта после встречи встречи французского президента Эммануэля Макрона с королем Иордании Абдаллой II.

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"Президент республики подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами, оккупированной территорией, противоречит международному праву и только способствует региональной напряженности", — гласит коммюнике администрации Макрона.

Напомним, что в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Мы также писали, что Совет Безопасности ООН не поддержал решение Трампа – на внеочередном заседании его члены назвали частичный захват Израилем входившей в состав Сирии горной гряды "не имеющим законной силы и международного правового эффекта" шагом.

В свою очередь, украинский МИД достаточно мягко прокомментировал шаг Белого дома, заявив, что Украина выполняет решения Совбеза ООН о статусе Голанских высот и продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке, учитывая законные интересы безопасности Израиля.

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