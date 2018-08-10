Реверанс Терезы Мэй стал хитом в сети

Премьера не первый раз высмеивают за свои не слишком элегантные реверансы перед членами королевской семьи

Реверанс британского премьера Терезы Мэй, которым она одарила принца Уильяма, стал интернет-хитом. Низкий выпад в торжественных мероприятиях к 100-летию битвы при Амьене высмеяли пользователи социальных сетей.

За не слишком грациозный жест Терезу Мэй сравнили с роботом и персонажем из саги "Властелин колец" – Горлумом. А некоторые интернет-пользователи подметили, что даже принц едва сдержался, чтобы не засмеяться от такой неуклюжести.

Британская премьер не впервые попадает под ливень насмешек за свои не слишком элегантные реверансы перед членами королевской семьи. Впрочем, она даже не пытается делать их более грациозными.

Ранее МИД России предложил главе британского правительства попробовать крымского вина в ответ на ее критику РФ и слов об аннексии Крыма.

Также мы писали, что на свадьбу принца Гарри не были приглашены ни британский премьер-министр Тереза Мэй, ни президент США Дональд Трамп. Не будет на торжестве и четы Барака и Мишель Обамы, хотя они очень дружны с принцем Гарри. В решении не приглашать ни британских, ни иностранных политиков Гарри поддержала его бабушка, королева Елизавета II. "С правительством Ее Величества проведены консультации по этому решению, которое принял королевский двор",- заявили в Кенсингтонском дворце.