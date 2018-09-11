Рейтинг Макрона падает все ниже – уже меньше 30%

Вместе с президентом популярность теряет и его партия, а также вице-президент

Французский президент Эмманюэль Макрон продолжает терять народную поддержку – положительно его работу на посту оценивают менее 30% жителей страны.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты последнего опроса, проведенного Odoxa по заказу газеты Express и радиостанции France Inter.

Так, за прошедшие три месяца число французов, считающих его откровенно плохим президентом, выросло на 12% – до 71%. Соответственно положительно его работу на данный момент оценивают лишь 29%.

Эксперты объясняют потерю поддержки двумя факторами: скандалом вокруг "дела Беналля" (экс-сотрудника администрации Макрона, который избил манифестантов 1 мая) и отставкой самых популярных членов правительства – министров спорта и экологического перехода Лауры Флессель и Николя Юло. В свою очередь, рейтинг последнего вырос на 13% – до 49%.

Их отставка ударила и по популярности правящей партии "Республика, вперед!", который упал на 7%.

Опрос показывает и падение рейтингов премьер-министра страны Эдуара Филиппа – с 69% до 64%.

Опрос проводился 5-6 сентября, участие в нем 1004 совершеннолетних граждан Франции.

Напомним, в мае мы сообщали, что недовольство политикой президента выражали 64% французов.

Также мы сообщали, что Макрон собирался выдвинуть новые предложения для Евросоюза в целях повышения его безопасности.