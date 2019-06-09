Рейтинг партии Меркель пробил историческое дно
Первое место среди предпочтений немцев сейчас занимает партия "Союз 90/Зеленые"
Блок немецкого канцлера Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз продолжает терять поддержку электората, и за последнюю неделю количество их сторонников снизилось до минимального показателя в истории.
Ссылаясь на данные соцопроса Forsa, который был проведен по заказу телеканалов RTL и ntv, Deutsche Welle пишет, что на сегодняшний день ХДС/ХСС могут рассчитывать лишь на 24% голосов – это на 2% меньше, чем неделей раньше.
Первое место среди предпочтений немцев сейчас занимает партия "Союз 90/Зеленые" с 27% поддержки.
Далее следуют Социал-демократической партии Германии и правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 12%.
Замыкают список Левая партия и Свободная демократическая партия, которых поддерживают по 8% избирателей. Другие партии вместе имеют поддержку 9% респондентов.
Напомним, что в ноябре прошлого года Ангела Меркель заявила о своей отставке и что что после 18 лет лидерства в своей партии Христианско-демократический союз она решила дать другим возможность "взять на себя ответственность".
Также мы сообщали, что участники съезда Христианско-демократического союза ФРГ выбрали нового лидера партии – им стала стала верная сторонница канцлера Меркель, 56-летняя генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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