Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Известный французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон подозревается в изнасиловании. Об этом сообщила в субботу радиостанция "Европа 1", – передает ТАСС.

Согласно ее информации, в пятницу утром 27-летняя актриса, имя которой не называется, обратилась с заявлением в один из полицейских комиссариатов Парижа. Она обвинила режиссера в насильственных действиях сексуального характера. По словам актрисы, инцидент произошел в четверг вечером во время встречи с Бессоном в отеле "Бристоль".

В свою очередь адвокат режиссера Тьерри Марембер заявил, что "Люк Бессон категорически отвергает эти вымышленные обвинения в свой адрес". По словам адвоката, мэтр "свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют". 59-летний режиссер заявил, что "он знаком с актрисой, но никогда не допускал неподобающих действий".

По информации агентства Франс Пресс, полиция начала расследование в связи с поданной жалобой.

На днях в сексуальных домогательствах обвинили президента Американской академии кинематографических искусств и наук Джона Бейли. Сейчас киноакадемия рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства Бейли.

Недавно Харви Вайнштейн покинул собственную компанию The Weinstein Company. Причиной стала скандальная публикация в The New York Times о многочисленных сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал годами. В списке жертв продюсера значатся актрисы Эшли Джадд, Роуз МакГоун и другие.

