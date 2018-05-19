Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Сегодня, 20:57

Адвокат режиссера заявил, что Люк Бессон категорически отвергает обвинения в свой адрес

Люк Бессон. Фото: REX
Люк Бессон. Фото: REX

Известный французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон подозревается в изнасиловании. Об этом сообщила в субботу радиостанция "Европа 1", – передает ТАСС.

Согласно ее информации, в пятницу утром 27-летняя актриса, имя которой не называется, обратилась с заявлением в один из полицейских комиссариатов Парижа. Она обвинила режиссера в насильственных действиях сексуального характера. По словам актрисы, инцидент произошел в четверг вечером во время встречи с Бессоном в отеле "Бристоль".

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В свою очередь адвокат режиссера Тьерри Марембер заявил, что "Люк Бессон категорически отвергает эти вымышленные обвинения в свой адрес". По словам адвоката, мэтр "свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют". 59-летний режиссер заявил, что "он знаком с актрисой, но никогда не допускал неподобающих действий".

По информации агентства Франс Пресс, полиция начала расследование в связи с поданной жалобой.

На днях в сексуальных домогательствах обвинили президента Американской академии кинематографических искусств и наук Джона Бейли. Сейчас киноакадемия рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства Бейли.

Недавно Харви Вайнштейн покинул собственную компанию The Weinstein Company. Причиной стала скандальная публикация в The New York Times о многочисленных сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал годами. В списке жертв продюсера значатся актрисы Эшли Джадд, Роуз МакГоун и другие.

Также читайте, где и каких политиков обвиняют в сексуальных домогательствах.
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