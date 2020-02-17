Резонансное убийство чеченца в Берлине: раскрыта связь с ФСБ

За резонансным убийством в августе прошлого года в немецкой столице гражданина Грузии и России Зелимхана Хангошвили, как и предполагалось, стоят российские спецслужбы.
К такому выводу пришло совместное расследование The Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider, опубликованное 17 февраля.
Авторы расследования определили мобильный номер "берлинского убийцы" Вадима Красикова и, проанализировав его перемещения с февраля 2019 года, узнали, что непосредственно перед поездкой в Европу он тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел" в Подмосковье.
Кроме того, киллер неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ в российской столице и много раз созванивался с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками "Вымпела". В частности, главой фонда ветеранов "Вымпела" Эдуардом Бендерским, на чей номер он звонил чаще всего.
Также оказалось, что сам Красиков ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и причастен еще минимум к двум смертям, но в России: в апреле 2007 года он участвовал в убийстве бизнесмена Юрия Козлова в Карелии, а в 2013 году его объявили в розыск по обвинению в убийстве бизнесмена в Москве.
Но в 2015 году он исчез из базы розыска в России и Интерпола, а также получил паспорт на фамилию Соколов. Тогда, как предполагается, ФСБ завербовала его как наемного убийцу.
Один из авторов расследования Христо Грозев уверен, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, а скорее всего, санкцию на него дали и в Кремле.
Напомним, что 40-летний этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке по пути на пятничную молитву 23 августа 2019 года. Он принимал участие в Чеченской войне против России, в 2015 году на него совершили покушение в Тбилиси, а в 2016 году он бежал в Германию и попросил политубежища, но получил отказ.
В связи с его гибелью Германия объявила двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата и выслала из страны, но министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала принять в отношении России более решительные меры.
Это дело перекликается с покушением на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. Позже независимые расследователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были рассекречены.
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