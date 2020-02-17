Резонансное убийство чеченца в Берлине: раскрыта связь с ФСБ

Вадим Красиков. Фото: The Bellingcat

За резонансным убийством в августе прошлого года в немецкой столице гражданина Грузии и России Зелимхана Хангошвили, как и предполагалось, стоят российские спецслужбы.

К такому выводу пришло совместное расследование The Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider, опубликованное 17 февраля.

Авторы расследования определили мобильный номер "берлинского убийцы" Вадима Красикова и, проанализировав его перемещения с февраля 2019 года, узнали, что непосредственно перед поездкой в Европу он тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел" в Подмосковье.

Кроме того, киллер неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ в российской столице и много раз созванивался с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками "Вымпела". В частности, главой фонда ветеранов "Вымпела" Эдуардом Бендерским, на чей номер он звонил чаще всего.

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Фото: The Bellingcat

Также оказалось, что сам Красиков ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и причастен еще минимум к двум смертям, но в России: в апреле 2007 года он участвовал в убийстве бизнесмена Юрия Козлова в Карелии, а в 2013 году его объявили в розыск по обвинению в убийстве бизнесмена в Москве.

Но в 2015 году он исчез из базы розыска в России и Интерпола, а также получил паспорт на фамилию Соколов. Тогда, как предполагается, ФСБ завербовала его как наемного убийцу.

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Один из авторов расследования Христо Грозев уверен, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, а скорее всего, санкцию на него дали и в Кремле.

Напомним, что 40-летний этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке по пути на пятничную молитву 23 августа 2019 года. Он принимал участие в Чеченской войне против России, в 2015 году на него совершили покушение в Тбилиси, а в 2016 году он бежал в Германию и попросил политубежища, но получил отказ.

В связи с его гибелью Германия объявила двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата и выслала из страны, но министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала принять в отношении России более решительные меры.

Это дело перекликается с покушением на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. Позже независимые расследователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были рассекречены.

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