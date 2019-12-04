Резонансное убийство в Берлине: Германия выслала российских дипломатов

40-летнего грузина Зелимхана Хангошвили застрелили в августе по пути на молитву

Видео: Reuters

Германия, которая в прошлом году уже выслала группу российских дипломатов, объявила "персонами нон грата" еще двух диппредставителей РФ.

В связи с этом россияне будут вынуждены в сжатые сроки покинуть ФРГ.

"Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года МИД ФРГ сегодня объявляет двух сотрудников российского посольства в Берлине "персона нон грата", этот статус начинает действовать немедленно", – заявили 4 декабря в немецком МИД.

В то же время, по данным издания Spiegel, высланные россияне являются сотрудниками спецслужб РФ.

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Поводом для такого решения стало резонансное убийство гражданина Грузии и России Зелимхана Хангошвили – 40-летного этнического чеченца застрелили в берлинском парке по пути на пятничную молитву 23 августа.

Об убитом известно, что он принимал участие в Чеченской войне против России, в 2015 году на него совершили покушение в Тбилиси, а в 2016 году он бежал в Германию и попросил о политубежище, но получил отказ.

Убийцу удалось задержать – им оказался гражданин России. В Берлин он прибыл незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город. В арендованной им квартире, а также при нем нашли крупную сумму денег.

Следователи немецкой генпрокуратуры предполагают, что преступление могло быть совершено по заказу российских или чеченских государственных органов.

В Госдуме уже пригрозили Берлину аналогичным ответом. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, назвав высылку дипломатов "актом русофобской истерии" и "недружественным шагом".

Напомним, что в прошлогоднем неудачном покушении ГРУ на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери также обвинили режим Владимира Путина в РФ.

В прошлом году немецкие СМИ писали, что сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции страны установили наблюдение за примерно 250 выходцами из Чечни и Северного Кавказа , которые в последнее время играют значительную роль в преступной среде, и организованная преступность в Германии вынуждена с ними "считаться".

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