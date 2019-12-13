Результаты выборов в Британии: реакция Брюсселя и планы Джонсона

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO/JAS

Евросоюз ожидает от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одержавшего победу на парламентских выборах, скорейшей ратификации соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на второе рабочее заседание саммита ЕС.

"Я хочу поздравить Бориса Джонсона с победой. Мы ожидаем голосования (в британском парламенте) по соглашению о выходе как можно раньше, – заявил он. – Это позволит нам спокойно и своевременно перейти ко второму этапу переговоров – о будущих отношениях Великобритании и ЕС".

По его словам, Евросоюз готов в любой момент начать второй этап переговоров, чтобы договориться "о будущем торговом соглашении, которое обеспечит сбалансированные условия для всех сторон".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед избирателями в Лондоне, заявил, что Соединенное Королевство в срок покинет Евросоюз как единое целое, осуществив Brexit к 31 января 2020 года.

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"Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо "но", "если" или "может быть". Соединенное Королевство как единое целое покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой", – сказал Джонсон, выступление которого транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

Глава правительства также отметил, что результаты состоявшихся в стране 12 декабря парламентских выборов означают, что угрозы осуществления повторного референдума о Brexit больше нет.

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"Мы положили конец жалким угрозам (оппозиционной Лейбористской партии) провести второй референдум", - сказал глава правительства.

Джонсон также сорвал бурные аплодисменты в конце выступления, призвав аудиторию наконец-то "осуществить Brexit, но сперва позавтракать".

К настоящему моменту подсчет голосов после выборов завершился на всех участках, кроме двух. Консерваторы уверенно лидируют, получив 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента. Лейбористы же потерпели сокрушительное поражение.

Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

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