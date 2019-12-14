Результаты выборов в Великобритании: Борис Джонсон выведет страну из ЕС до 31 января

Ангела Меркель и Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 января 2020 года. На досрочных парламентских выборах в четверг 12 декабря консерваторы во главе с премьером Борисом Джонсоном, которые обещали быстрый Brexit, одержали уверенную победу. В новом составе парламента у консерваторов будет свое большинство, что позволит, наконец, проголосовать соглашение о выходе страны из ЕС. Однако, на сегодняшний день, это уже не самая главная проблема. До конца 2020 года Соединенному Королевству нужно заключить новое торговое соглашение с ЕС. Иначе, Великобритании придется торговать с Евросоюзом на общих условиях Всемирной торговой организации (ВТО).

Явка и результаты

Прошедшие 12 декабря досрочные парламентские выборы в Великобритании несомненно войдут в историю. Впервые почти за 100 лет они прошли зимой, хотя традиционно британцы выбирают новых депутатов весной. Именно поэтому фавориты гонки были всерьез обеспокоены явкой избирателей, так как вчера весь день шел дождь, да и темнеет в декабре в 16:00.

Но даже несмотря на плохую погоду уже к полудню на многих избирательных участках образовались серьезные очереди. Показатель по явке избирателей в 67,23% почти достиг рекордного в 2017 году, когда на досрочные парламентские выборы после референдума по Brexit в 2016-м пришло 68,7%. Причем избирательные участки в Великобритании работают до 22:00 (для сравнения в Украине – до 20:00). Свои рекорды установили и фавориты гонки. По результатам для консерваторов прошедшие выборы стали лучшими со времен премьерства Маргарет Тэтчер, а вот для лейбористов – худшими с 1935 года.

Лидер лейбористов Джереми Корбин, который, как писал сайт "Сегодня", критиковал НАТО и симпатизировал России, успел заявить, что Brexit очень поляризовал британское общество. Но результаты выборов партия признает, а сам Корбин заявил, что больше никогда не будет баллотироваться.

Уже в пятницу утром появились результаты по распределению количества мест в новом составе парламента. "Тори" взяли 364 округа, вырвав победу даже в традиционных для лейбористов регионах. Последние получили лишь 203 места, что на 59 меньше, чем на досрочных выборах в 2017 году. На 13 мест больше получила и Шотландская национальная партия (SNP), взяв 48 округов. К слову, лидер SNP Никола Стерджен уже заявила, что такие результаты дают ей основания для обращения к официальному Лондону за разрешением провести повторный референдум о независимости Шотландии.

К полудню пятницы с Даунинг стрит 10 Борис Джонсон отправился на прием к Ее Величеству в Букингемский дворец. Это давняя британская традиция, которая называется "kissing of hands" (целование рук – Авт.): после каждых парламентских выборов кандидат в премьеры приезжает к Королеве, которая формально дает разрешение сформировать от Ее имени новый состав правительства.

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Фото: Victoria Jones/Pool via REUTERS

Перед встречей с Королевой в Букингемском дворце...

Фото: Victoria Jones/Pool via REUTERS В тренде "Это не бирюльки": как в Кремле отвечали на введение санкций против России

...и после встречи

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Brexit больше не проблема. Первое и самое главное задание для формально нового Кабинета Бориса Джонсона – вывести Великобританию из ЕС до 31 января 2020 года. Это уже третий дедлайн, на который согласился официальный Брюссель. До этого британский парламент никак не мог проголосовать соглашение о выходе страны из ЕС, так как Тереза Мэй, а после и Борис Джонсон потеряли там большинство, оказавшись в ситуации "подвешенного парламента". Теперь же, когда у консерваторов 364 места, соглашение по Brexit новый состав парламента проголосует достаточно быстро.

Однако, по словам британских экспертов, вывести страну из ЕС до 31 января 2020 года, не самое сложное, что ждет Бориса Джонсона и консерваторов в ближайшее время. В течение переходного периода до конца следующего года Лондону нужно заключить новое торговое соглашение с Брюсселем, так как 49% торгового оборота страны приходится именно на ЕС.

На данный момент у Евросоюза около 40 торговых соглашений, которые охватывают более чем 70 стран. Будучи членом ЕС, Великобритания могла торговать, к примеру, с Канадой, не оплачивая при этом высокие пошлины на большинство товаров. Если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без торговой сделки, то автоматически потеряет доступ к этим рынкам и будет вынуждено торговать по правилам ВТО. На данный момент официальный Лондон уже договорился о заключении 20 торговых соглашений с такими странами, как Косово, Иордания, Марокко, Тунис, Грузия. Будет новое торговое соглашение и с Украиной, так как зона свободной торговли между Брюсселем и Киевом больше не будет распространятся на Великобританию.

Консерваторы утверждают, что двусторонние торговые соглашения для экономики Соединенного Королевства лучше, чем, будучи в составе ЕС, торговать по правилам Брюсселя. Но цифры говорят обратное: только по торговле ущерб от Brexit оценивается в 28 млрд фунтов стерлингов, или 1000 фунтов на одну семью. Но есть и преимущества. После Brexit Лондон сможет заключить двустороннее торговое отношение с США, и Дональд Трамп вчера уже заявил, что не против обсудить условия как можно скорее.

Именно вокруг торгового соглашения с США во время избирательной кампании разгорелись настоящие баталии. По данным британского Департамента международной торговли, около 18% общего объема торговли приходится на фармсектор. Лейбористы в лице Джереми Корбина все эти шесть недель, пока длилась кампания, пугали британцев, что в случае заключения нового торгового соглашения между США и Великобританией, цены на лекарства и медобслуживание существенно повысятся. Консерваторы эти обвинения опровергали, однако Дональд Трамп заявлял, что по условиям нового торгового соглашения американские компании получат доступ к британскому фармацевтическому рынку.

Миграция и границы

После Brexit европейцы больше не смогут въезжать в Великобританию по национальным ID-картам. Нет, визовый режим "тори" вводить не намерены. Но консерваторы хотят обязать европейцев въезжать в Соединенное Королевство по загранпаспортам и только после предварительной платной авторизации. По мнению правительства Бориса Джонсона, это может принести в бюджет дополнительных 5 млрд фунтов в год и существенно обезопасить страну от нелегальных мигрантов и криминальных элементов.

В Америке действует похожая система ESTA, в которой въезжающие в США должны зарегистрироваться минимум за три дня до поездки. Похожую систему хотят внедрить и в Евросоюзе с 2021 года. Еще в 2017-м сайт "Сегодня" писал, что официальный Брюссель разрабатывает систему предварительной электронной регистрации ETIAS (The European Travel Information and Authorization System). Планируя поездку в Европу, нужно будет зайти на специальный сайт и заполнить регистрационную форму с указанием: ФИО, даты и места рождения, национальности, паспортных данных и целей поездки. Предварительную регистрацию в системе ETIAS раз в три года должны будут проходить люди в возрасте от 18 до 60 лет. Три года назад в Еврокомиссии говорили, что заполнение одной онлайн-формы обойдется в 10 евро.

Все подробности в спецтеме Brexit

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