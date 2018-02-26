Рим засыпало снегом: уникальные фото

Вчера, 14:35

Аномальный снегопад вероятно пришел в страну из Сибири


Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

 


В столице Италии Риме и южных регионах страны выпали обильные снегопады и аномально похолодало. 

Снег накрыл в Риме древние руины и всемирно известные достопримечательности. Температура воздуха в Риме в течение несколько дней может опуститься до -9 градусов мороза. Последний раз так холодно было в Риме в феврале 2012 года.

С понедельника в городе закрыты школы, детские сады, ясли и университеты. Также поступили в городе Лицио и в регионах Абруццо, Кампания и Тоскана, в центральной Италии.

Обильные снега выпали также в Кампании, Апулии и Калабрии и даже на острове Сардиния. В частности, температура до -16 градусов по Цельсию зарегистрирована в северной области Пьемонт.

Синоптики утверждают, что холода могли прийти в Италию из Сибири. 

Ранее мы писали о том,  какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 

Также в ближайшие дни на всей территории Украины ожидается морозная погода. Вслед за солнечной погодой придут сильные снегопады. 27 февраля, в Украину придет циклон с юго-запада Европы, из Италии, Греции. 
Италия, погода, холод, рим, снегопад, снегопады
Источник:

AFP

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