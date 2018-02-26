Рим засыпало снегом: уникальные фото

В столице Италии Риме и южных регионах страны выпали обильные снегопады и аномально похолодало.

Снег накрыл в Риме древние руины и всемирно известные достопримечательности. Температура воздуха в Риме в течение несколько дней может опуститься до -9 градусов мороза. Последний раз так холодно было в Риме в феврале 2012 года.

С понедельника в городе закрыты школы, детские сады, ясли и университеты. Также поступили в городе Лицио и в регионах Абруццо, Кампания и Тоскана, в центральной Италии.

Обильные снега выпали также в Кампании, Апулии и Калабрии и даже на острове Сардиния. В частности, температура до -16 градусов по Цельсию зарегистрирована в северной области Пьемонт.

Синоптики утверждают, что холода могли прийти в Италию из Сибири.

Ранее мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды.

Также в ближайшие дни на всей территории Украины ожидается морозная погода. Вслед за солнечной погодой придут сильные снегопады. 27 февраля, в Украину придет циклон с юго-запада Европы, из Италии, Греции.