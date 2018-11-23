Родные-изуверы убили ребенка за отказ делать "домашку"

Полицейские выясняют, кто именно был причастен к смерти школьника – старший брат, сестра или сводная сестра

Правоохранительные органы Франции арестовали членов семьи из города Мюлуз по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика, который с ними жил.

В полиции утверждают, что в качестве наказания за отказ делать домашнее задание ребенка избили черенком от метлы. Не выдержав изуверств своих родственников, малыш скончался.

На данный момент полицейские выясняют, кто именно бил школьника – старший брат, сестра или сводная сестра. Мать в это время находилась в командировке, но она также арестована, поскольку оказалось, что женщина поощряла физическое насилие в семье.

Как удалось выяснить патологоанатомам, перед смертью мальчик перенес сердечный приступ, но умер он именно от ударов.

Напомним, в прошлом месяце в Сумской области арестовали супругов, которое до смерти забили 4-летнюю дочь за отказ есть.

Также мы писали, что из-за депрессии по поводу безденежья в Белой Церкви 41-летняя женщина пыталась убить 13-летнего сына.

Кроме того, сообщалось о 10-летней воспитаннице центра присмотра за детьми в дневное время из американского штата Висконсин, которая забила ногами шестимесячного ребенка.