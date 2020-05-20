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Роковая ошибка: в феврале эксперты ЕС не увидели угрозы коронавируса

20 мая, 01:27

Денис Беспалов

На заседании эксперты сочли, что риск распространения инфекции на континенте низкий

Эксперты в области здравоохранения Евросоюза сочли невысоким риск распространения нового коронавируса в Европе на встрече 18 февраля. Об этом сообщило издание Pais, ссылаясь на документы заседания.

Как отмечается, встреча членов технического консультативного совета состоялась в штаб-квартире Европейского центра профилактики и контроля заболеваний незадолго до начала локальной вспышки в Италии. На заседании эксперты сочли, что риск распространения инфекции на континенте низкий. Издание уточняет, что к тому моменту в Европе было выявлено 45 случаев заражения коронавирусом.

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Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии COVID-19. По данным на 18 мая, в Европе насчитывалось 1 890 467 заразившихся коронавирусом и 167 173 умерших.

В ВОЗ предупреждают, что вторая волна коронавируса будет опаснее, поскольку может совпасть с сезонной эпидемией гриппа и кори.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

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