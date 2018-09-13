"Роснефть" проиграла суд против санкций ЕС

Европейские санкции, введенные в отношении российской нефтяной компании из-за ситуации на Украине, остаются в силе

Европейские санкции, введенные в отношении "Роснефти" из-за ситуации на Украине, остаются в силе. Таким образом Европейский суд юстиции 13 сентября полностью отклонил ходатайство российской нефтяной компании, признав санкции законными.

"Суд отклоняет действие [по аннулированию санкций]", – приводит репортер ТАСС слова судьи.

Санкции Европейского союза в отношении нефтяного сектора России были введены в 2014 году. Они заключаются в ограничении поставок в РФ товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых проектах в России, а также финансирования и предоставления услуг по торговле акциями для российских компаний, в список которых входит "Роснефть".

В ходе декабрьского судебного заседания адвокат нефтяной компании назвал санкции необоснованными, субъективными и незаконными и выразил надежду, что Европейский суд признает "Роснефть" и ее представителей непричастными к войне на Донбассе.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что Европейский совет продлил еще на полгода санкции против России.

Также мы писали о том, что глава министерства иностранных дел Литвы призвал расширить антироссийские санкции.

Раньше мы писали, что глава МИД Украины Павел Климкин также поддержал расширение санкционного списка ЕС против Российской Федерации.