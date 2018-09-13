"Роснефть" проиграла суд против санкций ЕС

Сегодня, 11:22

Европейские санкции, введенные в отношении российской нефтяной компании из-за ситуации на Украине, остаются в силе

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Европейские санкции, введенные в отношении "Роснефти" из-за ситуации на Украине, остаются в силе. Таким образом Европейский суд юстиции 13 сентября полностью отклонил ходатайство российской нефтяной компании, признав санкции законными.

"Суд отклоняет действие [по аннулированию санкций]", – приводит репортер ТАСС слова судьи.

Санкции Европейского союза в отношении нефтяного сектора России были введены в 2014 году. Они заключаются в ограничении поставок в РФ товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых проектах в России, а также финансирования и предоставления услуг по торговле акциями для российских компаний, в список которых входит "Роснефть".

В ходе декабрьского судебного заседания адвокат нефтяной компании назвал санкции необоснованными, субъективными и незаконными и выразил надежду, что Европейский суд признает "Роснефть" и ее представителей непричастными к войне на Донбассе.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что Европейский совет продлил еще на полгода санкции против России.

Также мы писали о том, что глава министерства иностранных дел Литвы призвал расширить антироссийские санкции.

Раньше мы писали, что глава МИД Украины Павел Климкин также поддержал расширение санкционного списка ЕС против Российской Федерации.
Европейский Союз, Роснефть, санкции против России
Источник:

ТАСС

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