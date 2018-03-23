Россия готовит в Европе еще одну войну по "украинскому сценарию" – западные СМИ

Для Москвы Республика Сербская – очень удобная "фигура", которую можно использовать для дестабилизации Европы в любой удобный момент

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Россия готовит новый конфликт в Европе по сценарию, который она опробовала в Украине. Объектом внимания в этот раз Москвы являются Балканы.

Как пишет издание Newsweek, Босния и Герцеговина, известная своей пресловутой войной в 90-х годах, может вновь начать движение в сторону вооруженного конфликта. И к этому конфликту ее может подтолкнуть Москва.

Об этом речь идет в докладе Института внешнеполитических исследований под названием "Босния на русской плахе: возможность кровопролития и меры для его предотвращения",

В документе говорится, что российский президент Владимир Путин поддерживает в балканской стране сепаратистов среди этнических сербов, чтобы не позволить Сараево сблизиться с Западом.

Такая активность Москвы, по мнению экспертов, может привести к вспышке в сердце Европы новой войны.

"Милитаризация происходит в Республике Сербской, которая существует в качестве автономного региона Боснии и Герцеговины с преимущественно сербским населением. Местная полиция и другие правоохранительные органы проходят боевую подготовку с российскими инструкторами и накапливают арсеналы оружия. Они становятся все больше похожими на хорошо обученную и вооруженную армию. Тем временем, Москва также поддерживает формирование сербских националистических вооруженных формирований в Боснии и Герцеговине", – говорится в статье.

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Издание The Guardian, в свою очередь, сообщает, что полиция сербской автономии в составе Боснии и Герцеговины закупила 2,5 тысяч новых автоматов. Издание отмечает, что поставка оружия произойдет в период, когда длительная стабильность Боснии и Герцеговины снова под вопросом. Националистические партии в стране увеличили свою власть в отдельных регионах, коррупция процветает. Кроме того, Босния и Герцеговина имеет самый высокий в мире уровень безработицы среди молодежи.

Сербские общественные активисты, боснийское центральное правительство в Сараево и западные дипломаты убеждены, что лидер Республики Сербской Милорад Додик использует вооруженную "до зубов" сербскую полицию для укрепления своих позиций и запугивания политических оппонентов на выборах в октябре. В долгосрочной перспективе они боятся, что эти силы будут использованы для продвижения мечтаний Додика о независимости сербского региона. Додик уже выступал за проведение референдума о независимости.

Россия, как отмечает The Guardian, оказывает большую поддержку сербскому сепаратисту, который встречался с Владимиром Путиным по меньшей мере шесть раз с 2014 года.

Отдельное опасение, как отмечает "Радио свобода", вызывает тур байкеров из движения "Ночные волки" под названием "Русские Балканы". В течение 9 дней байкеры планируют проехать две тысячи километров, посетив Сербию и Боснию и Герцеговину. Официально их путешествие направлено на изучение исторического наследия "Российской империй" и Русской православной церкви.

Однако обеспокоенность относительно этого тура уже выразили балканские страны, в частности Босния и Герцеговина.

Так министр безопасности Боснии Драган Мектик в интервью Al Jazeera заявил, что приездом "Ночных волков", которых еще называют "ангелы Путина", власти Республики Сербской показали, что "у них нет никаких честных намерений". Он сообщил, что байкеры планируют открыть офис в столице региона Баня-Лука, чтобы следить за предстоящими президентскими и парламентскими выборами в октябре.

"Здесь есть одна цель, и это должно как можно больше разделить граждан в Боснии и Герцеговине. Таким образом, ими будет легче манипулировать", – отметил Мектик.

Al Jazeera напоминает, что "Ночные волки" открыли свое представительство в захваченном пророссийскими боевиками Луганске.

Сегодня Россия, как пишет Newsweek, работает над созданием в балканской стране "республики-клиента", чтобы не позволить Сараево присоединиться к НАТО. Издание напоминает, что нечто подобное Москва устроила в Украине, где подконтрольные ей сепаратисты и российские войска ведут конфликт, чтобы не позволить Киеву установить более тесные связи с Западом.

Для Москвы Республика Сербская – очень удобная "фигура", которую можно использовать для дестабилизации Европы в любой удобный момент, убежден бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии и Балкан Майкл Карпентер.

Он допускает, что в нужный момент Кремль может "спустить с поводка" Додика и позволить ему провести желанный референдум о независимости. Это станет настоящим взрывом.

Напомним, парламент Республики Сербской принял резолюцию, которая опротестовывает возможное членство Боснии и Герцоговины в НАТО.

Резолюция о защите конституционного строя и провозглашения военного нейтралитета, не имеет законодательной силы, но является символическим мероприятием и частью давних усилий пророссийских политиков в Боснии предотвратить присоединение страны к Североатлантическому альянсу, отмечает агентство.

Премьер-министр Албании Эди Рама в интервью The Telegraph заявил, что Балканы могут оказаться в опасности попасть под российское влияние, если администрация президента США Дональда Трампа будет игнорировать регион.