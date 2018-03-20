Россия и Китай заблокировали созыв Совбеза ООН по Сирии

Сегодня, 00:43

Представитель РФ в ООН сообщил, что обсуждение соблюдения прав человека в Сирии не было утверждено в повестке Совбеза

фото AFP
фото AFP

Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

За включение соответствующей темы в повестку дня выступили восемь государств, четыре, включая Россию и Китай, проголосовали против, еще три государства воздержались.

Как отметил заместитель постоянного представителя России Геннадий Кузьмин, оснований для данного заседания нет, поскольку права человека являются предметом повестки дня не Совбеза ООН, а Совета по правам человека.

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"Пункт повестки дня не был утвержден, поскольку не получил необходимое число голосов", — заявил председательствующий в СБ.

Ранее Трамп назвал действия России в Сирии "гуманитарным бесчестием".

Российские СМИ 22 февраля сообщили о прибытии в Сирию новейших российских истребителей Су-57. Истребители, которые относятся к 5-му поколению и являются малозаметными для радаров, будут находиться на базе ВВС Хмеймим.
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Источник:

Russia Today

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