Россия и Китай заблокировали созыв Совбеза ООН по Сирии

Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

За включение соответствующей темы в повестку дня выступили восемь государств, четыре, включая Россию и Китай, проголосовали против, еще три государства воздержались.

Как отметил заместитель постоянного представителя России Геннадий Кузьмин, оснований для данного заседания нет, поскольку права человека являются предметом повестки дня не Совбеза ООН, а Совета по правам человека.

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"Пункт повестки дня не был утвержден, поскольку не получил необходимое число голосов", — заявил председательствующий в СБ.

Ранее Трамп назвал действия России в Сирии "гуманитарным бесчестием".

Российские СМИ 22 февраля сообщили о прибытии в Сирию новейших российских истребителей Су-57. Истребители, которые относятся к 5-му поколению и являются малозаметными для радаров, будут находиться на базе ВВС Хмеймим.