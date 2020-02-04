Россия искажает историю Второй мировой: Макрон жестко осудил Кремль

Эммануэль Макрон / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Российские власти стремятся по-своему интерпретировать историю Второй мировой войны, возложив вину на Польшу.

Об этом 4 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Польшу, призвав "строить общую европейскую память".

"Россия хотела бы по-новому интерпретировать Второй мировой войне и обвинить польскую нацию. Я вижу здесь риск распыления нашей истории через ее пересмотр", – приводит текст его выступления в Ягеллонском университете в Кракове радиостанция RMF24.

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Макрон отметил, что в "Польше есть соблазны перечеркнуть дату 1989 года" (когда в стране фактически демонтировали социализм), а также что Венгрия использует "подход к переписыванию истории XX века".

"Мы будем строить Европу, зная ее историю, защищая ее от всех попыток фальсификации или переписывания, вне зависимости от того, какая страна или партия является автором такой фальсификации", – заявил президент Франции.

Напомним, что в декабре польское Министерство иностранных дел обвинило президента России Владимира Путина в искажении результатов Второй мировой войны из-за его слов о том Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии".

А ранее посол Германии в Польше Рольф Никель также заявил, что СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу.

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