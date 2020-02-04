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Россия искажает историю Второй мировой: Макрон жестко осудил Кремль

4 февраля, 19:29

Президент Франции назвал риски в ревизионизме истории XX века для Европы

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Российские власти стремятся по-своему интерпретировать историю Второй мировой войны, возложив вину на Польшу.

Об этом 4 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Польшу, призвав "строить общую европейскую память".

"Россия хотела бы по-новому интерпретировать Второй мировой войне и обвинить польскую нацию. Я вижу здесь риск распыления нашей истории через ее пересмотр", – приводит текст его выступления в Ягеллонском университете в Кракове радиостанция RMF24.

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Макрон отметил, что в "Польше есть соблазны перечеркнуть дату 1989 года" (когда в стране фактически демонтировали социализм), а также что Венгрия использует "подход к переписыванию истории XX века".

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"Мы будем строить Европу, зная ее историю, защищая ее от всех попыток фальсификации или переписывания, вне зависимости от того, какая страна или партия является автором такой фальсификации", – заявил президент Франции.

Напомним, что в декабре польское Министерство иностранных дел обвинило президента России Владимира Путина в искажении результатов Второй мировой войны из-за его слов о том Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии".

А ранее посол Германии в Польше Рольф Никель также заявил, что СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу.

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Россия Польша Франция ссср история вторая мировая война Эммануэль Макрон

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