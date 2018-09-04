Россия могла подделать "черные ящики" с разбившегося Ту-154М Леха Качиньского – глава комиссии

Сегодня, 16:28

Экс-министр добавил, что если россияне не согласны с этим, то Международная организация гражданской авиации должна вмешаться в расследование

Антони Мацеревич. Фото: radiopolsha.pl
Антони Мацеревич. Фото: radiopolsha.pl

Председатель Подкомиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мацеревич заявил, что Международная организация гражданской авиации должна принять меры, которые заставят Россию выполнить необходимые процедуры при расследовании Смоленськой катастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года.

"Работы постоянно продолжаются, мы завершаем реконструкцию обломков, сделанных на основании фотографий", – сообщил Антони Мацеревич. Он добавил, что Национальный авиационный научно-исследовательский институт в США обрабатывает воспроизведения хода событий.

По словам экс-министра национальной обороны Польши, есть предположение, что Россия подделала бортовые самописцы с самолета Ту-154М.

"Существует предположение о том, что "черные ящики" были подделаны. Наличие двух пар подобных, но отличающихся "черных ящиков", наводит на мысль, что речь идет о подделке", – заявил он.

Экс-министр добавил, что если россияне не согласны с этим, то Международная организация гражданской авиации должна вмешаться в расследование.

Ранее сообщалось, что Россия согласилась пустить польских следователей к обломкам самолета Ту-154М.

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Напомним, в апреле текущего года польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы. Председатель подкомиссии по расследованию трагедии, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной всему был взрыв внутри самолета.

10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши.
Россия, Польша, смоленская катастрофа
Источник:

Польское радио

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