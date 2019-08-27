Россия может принять участие в саммите G7 в качестве гостя – Макрон

Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей

/ Фото: AFP

Страны G7 не достигли консенсуса по теме возвращения РФ в G8, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Решения о расширении числа участников принимаются консенсусом", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, добавив, что такого консенсуса сейчас нет.

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При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе – лидеров не входящих в G7 стран.

"Страна-устроитель может приглашать людей, но – в качестве гостей", – сказал президент Франции.

Напомним, страны "Большой семерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия) принимают саммит по очереди. В этом году он проходит во французском городе Биаррице.

Лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Биаррице обсудили возможность возвращения России в группу, сообщил Дональд Трамп. Американский президент и до начала встречи не раз давал понять, что сам не против того, чтобы вновь встречаться ввосьмером, тогда как другие члены G7 принять Россию обратно пока не готовы.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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