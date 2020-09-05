Россия намеренно сбила пассажирский "Боинг" над Донбассом – адвокат

Россия намеренно сбила пассажирский самолет в небе над Донбассом. Об этом заявил адвокат Джерри Скиннер, который представляет интересы родственников жертв крушения рейса МН17, передает "Укринформ".

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"Это было сделано намеренно с конкретным намерением – сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации предоставлял им цели... Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения, над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет", – сказал Скиннер.

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По его словам, то, какое оружие РФ отправляла в Украину, свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии.

"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в крушении самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали намеренно", – подчеркнул он.

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Как известно, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17 был сбит на Донбассе из российской зенитно-ракетной установки "Бук" 17 июля 2014 года. Судебный процесс по этому делу начался в Нидерландах.

Подозреваемых в деле четверо: три гражданина России – бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Подробности в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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