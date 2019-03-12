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Россия не стратегический партнер ЕС: Европарламент принял важную резолюцию

Сегодня, 15:40

Евродепутаты приняли новый документ, в котором говорится, что Россия не является стратегическим партнером ЕС

Фото: Flickr
Россия не стратегический партнер ЕС: Европарламент принял важную резолюцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b6/bdb/5c87b6bdbbfad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b6/bdb/5c87b6bdbbfad.jpg Евросоюз Евродепутаты приняли новый документ, в котором говорится, что Россия не является стратегическим партнером ЕС

Члены Европейского парламента поддержали резолюцию "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", подготовленную на основании доклада представительницы Латвии Сандры Калниете. При 402 голосах "за" 163 евродепутата проголосовали "против" и еще 89 воздержались.

Среди прочего в тексте документа говорится, что из-за нарушений Россией международного права и демократических принципов, а именно "оккупации и аннексии украинского региона Крыма", "прямого и опосредованного" участия в вооруженных конфликтах в восточной части Украины и продолжающихся нарушениях территориальной целостности Грузии и Молдавии, РФ больше не может считаться стратегическим партнером Евросоюза.

Вдобавок к этому отмечается, что ситуация не может измениться до тех пор, пока Россия в полной мере не имплементирует Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины.

Кроме того, европарламентарии осудили злонамеренную деятельность РФ в Европе, а именно отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, кибератаки, поддержку Кремлем с ультраправых и популистских движений, а также распространение фейков.

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Отдельно в резолюции выделяется ситуация с правами человека в России: пытками геев в Чечне, ограничения свободы слова и собраний, преследования и притеснения правозащитников и активистов. На этом фоне евродепутаты призвали освободить всех, кто был задержан за мирное выражение своего мнения или участие в митингах, отдельно выделив главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

Исходя из этого, в резолюции подчеркивается необходимость поддержки российского гражданского общества, к примеру, путем предоставления долгосрочных виз для правозащитников и членов их семей, а также увеличения финансирования тренингов для журналистов.

Европейский парламент также выступил за необходимость свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток – 2", поскольку он "усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам". А также в резолюции призвали не осуществляться никакие общие проекты без предварительной юридической оценки их правового соответствия законодательству ЕС и согласованным политическим приоритетам.

Напомним, что минувшей осенью Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН утвердил очередной раз обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

Мы также писали, что в декабре Генассамблея ООН также проголосовала за разработанную и внесенную на рассмотрение Украиной резолюцию с осуждением нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму.

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Тег Европарламент, резолюция, права человека, агрессия России, аннексия Крыма, Nord Stream 2, Северный поток 2, отравление Скрипаля, пленные моряки

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Источник:

ТАСС

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