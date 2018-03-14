Россия перешла "красную черту": эксперт объяснила, почему Британия должна жестко ответить

Если не будет реакции британского правительства, это фактически будет говорить о вседозволенности действий России

За решением британского правительства о высылке 23 российских дипломатов, принятым в качестве ответа на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, могут последовать другие не менее жесткие шаги. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала член правления совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

Она напомнила, что высылка дипломатов – это не вся реакция британского правительства, а лишь один из шагов.

"Вторым шагом можно назвать то, что Британия созывает срочное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения этой темы. Британия является одним из постоянных членов Совета безопасности, поэтому созыв подобного совещания является важным политическим шагом, где будут обсуждены возможные действия", – говорит политолог.

"Давайте не забывать, что Британия представляет это не только как ситуацию внутри страны: было использовано химическое оружие, и Лондон может обращаться в соответствующие международные организации в системе ООН, призванные следить за нераспространением химического оружия. Этот процесс запускается, его невозможно осуществить в один день. Плюс, естественно, британское правительство обсуждает и другие возможные методы, связанные с санкциями с проверками", – подчеркнула эксперт-международник.

Она напомнила, что в самой Британии очень много российского капитала, поэтому все шаги по давлению на Россию будут предприниматься пошагово.

"Невозможно осуществить всю реакцию в один день, и она будет во многом все зависеть от ответной реакции РФ. Понятно, что Россия отвергает обвинения, но… Как любой убийца вряд ли соглашается, что это сделал он. В данном случае, государство ничем не отличается. Другой вопрос – они могут делать вид, что, как минимум, сотрудничают, а могут в ответ вести себя еще более агрессивно. Соответственно, и британское правительство сможет наращивать свой ответ любыми санкциями", – говорит Анна Шелест.

Комментируя вопрос о том, можно ли ждать каких-то серьезных шагов от НАТО, в которое входит Британия, эксперт заметила, что вариантов внутри ООН тоже довольно много.

"Я думаю, это заседание (Совбеза ООН – Ред.) станет лишь первым, где Британия продемонстрирует уровень своей обеспокоенности и конкретно на какие конвенции, на какие схемы она ссылается. Плюс, есть возможность заручиться поддержкой остальных членов Совета безопасности. Но после этого возможно отдельное рассмотрение этого вопроса, например, в дополнительном расследовании, разговор об инспекциях касательно типа яда, который был использован, через соответствующие конвенции по запрету данного оружия. Как это будет дальше – посмотрим. Я думаю, что Британия очень четко изложит свою позицию во время этого заседания", – поделилась мнением политолог.

Она считает, что Британия довольно серьезно "обижена" отравлением экс-сотрудника ГРУ и заявлениями Кремля о непричастности России к инциденту.

"Мы видим по характеру заявлений премьер-министра, что это вопрос не просто "обиды". Вспомним убийство [экс-сотрудника ФСБ Александра] Литвиненко в Британии, тогда пострадал он один. Это было, конечно, большое медийное событие, но оно вылилось больше во внутренние переговоры разведки и т.д. В данной ситуации пострадало более 20 человек, это британские граждане. Грубо говоря, преодолена "красная черта", когда Британия не может просто сказать, что это единичный случай и предпринимаются все возможные меры и т.д. Это уже расценивается на местах как терроризм. Соответственно, если не будет реакции британского правительства, это фактически будет говорить о вседозволенности подобных действий", – предположила Анна Шелест.

По ее мнению, отсутствие должной реакции "не поймет" не только народ, но и британские союзники.

"Любая разведка всегда очень болезненно относится к случаям, когда разведка другого государства проводит негласные действия на их территории. А если это еще и демонстративное убийство человека, которого в свое время обвиняли в шпионаже... А еще сделано так, что пострадало много невинных людей... Естественно, это воспринимается как довольно серьезное оскорбление и переход дозволенных границ", – подытожила Анна Шелест.

Напомним, 14 марта Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

А глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона. Никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.

В ответ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лавров "не достоин своего поста" и отменила его визит в страну.