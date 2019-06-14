Россия попалась на вмешательстве в выборы в Европарламент

Европейская комиссия опубликовала доклад с доказательствами попыток Москвы оказать свое влияние

Фото: REUTERS/Piroschka Van de Wouw.

Во время выборов в Европейский парламент 23-26 мая Россия вела кампанию по дезинформации с целью добиться лучших результатов для своих союзников в Европе.

Об этом заявили на сайте Европейской комиссии, где 14 июня был опубликован доклад о введении плана действий против дезинформации.

"Собранные доказательства свидетельствуют о длительной и устойчивой дезинформационной деятельности российских источников, направленной на уменьшение явки избирателей и влияния на предпочтения избирателей. Они охватывали широкий круг тем – от отрицания демократической легитимности Евросоюза до использования противоречивых политических дебатов по таким вопросам, как миграция и суверенитет", – говорится в докладе.

Помимо этого, другой целью информационной кампании были пропаганда экстремальных взглядов и поляризации мнений на местах. Также оказалось, что местные политические деятели часто применяли тактику, характерную для российских СМИ.

В Еврокомиссии назвали подобные кампании гибридной угрозой для Евросоюза.

В целом же, системной иностранной кампании по дезинформации против майских выборов в Европарламент обнаружено не было, резюмируют в докладе.

Напомним, что после прошедших выборов в Европарламент группа прошедших в него депутатов, из которых многие отличаются евроскептическими либо откровенно пророссийскими взглядами, объединились в единую силу – фракцию "Идентичность и демократия".

Движущими силами нового объединения стали правопопулистские партии – французское "Национальное объединение", немецкая "Альтернатива для Германии" (АдГ) и итальянская "Лига", лидер которой Маттео Сальвини назвал "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявил о "законности" аннексии Крыма Россией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия попалась на вмешательстве в выборы в Европарламент". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"