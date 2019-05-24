Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Россия представляет угрозу Европе – МИД Испании

24 мая, 12:59

Чтобы противостоять вызовам, с которыми ей приходится сталкиваться, Европа должна объединиться

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель. Фото: AFP

Россия является угрозой для Европы, чего не было еще пять лет назад, считает кандидат от Испанской социалистической рабочей партии на выборах в Европарламент и исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель.

В интервью испанской прессе он призвал европейцев "срочно объединить свои силы", потому что они столкнулись с "новым миром, который нельзя было представить пять лет назад".

"Трамп не был президентом, не было Brexit, не было миграционного кризиса. Многое изменилось. Наш союзник повернулся к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит, что она здесь, и снова представляет угрозу, а Китай выступает в качестве конкурента", – заявил Боррель.

Напомним, что накануне с аналогичным предупреждением выступил немецкий коллега Борреля – глава МИД ФРГ Хайко Маас, который призвал Европу сплотиться и говорить единым голосом в свете усиления давления со стороны Китая, России и США.

Кроме того, в марте президент Латвии Раймонд Вейонис также призвал Запад объединиться, чтоб не повторился "украинский сценарий" с еще какой-нибудь страной. Он выразил уверенность в том, что Москва не только делает ставку на военную составляющую, но и несет гибридную угрозу в политических кругах Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Испания, агрессия России

Вы сейчас просматриваете новость " Россия представляет угрозу Европе – МИД Испании". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенаторы в США предложили ввести новые санкции против России

3 апреля, 17:55

Новые меры могут затронуть банковский, энергетический и оборонный секторы российской экономики

Немцы в Совете Европы добиваются снятия с России санкций – СМИ

8 апреля, 09:52

На сессии ПАСЕ планируют ослабить давление на РФ, отмечают источники

Агрессия России, "Северный поток – 2" и другое: Европарламент принимает новую резолюцию

11 марта, 11:24

Обсуждение будущих отношений Брюсселя и Москвы назначено на 11 марта

Россия не стратегический партнер ЕС: Европарламент принял важную резолюцию

12 марта, 15:40

Евродепутаты приняли новый документ, в котором говорится, что Россия не является стратегическим партнером ЕС

За Крым и Донбасс: Россию внесли в список стран-нарушителей прав человека

13 марта, 19:55

"Почетные" места в списке Россия разделила с Ираном, Афганистаном и Пакистаном

Россия угрожает не только Украине, но и Европе и США: адмирал раскрыл детали

27 марта, 16:07

Командующий ВМС США в Европе и Африке рассказал, какие именно действия России беспокоят Америку

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Венесуэльская модель обнародовала переписку с Роналду

Суд не сможет остановить выборы после указа о роспуске Рады

40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?

Ученые зарегистрировали загадочные толчки во льдах Антарктиды

Пугачева повела проигравших на "Голосе" детей в ресторан

9 типов автомобилистов, которые всех раздражают (и нас тоже)

Средний чек бизнеса мастера по маникюру: опыт

Ушёл из жизни близкий друг Кими Райкконена

Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом

Досить ховатись від багатства!

Ликвидация склада очков Ray Ban в городе

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Обильное питье: печальные последствия

Может ли Савченко претендовать на пост министра обороны

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь