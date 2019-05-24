Россия представляет угрозу Европе – МИД Испании
Чтобы противостоять вызовам, с которыми ей приходится сталкиваться, Европа должна объединиться
Россия является угрозой для Европы, чего не было еще пять лет назад, считает кандидат от Испанской социалистической рабочей партии на выборах в Европарламент и исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель.
В интервью испанской прессе он призвал европейцев "срочно объединить свои силы", потому что они столкнулись с "новым миром, который нельзя было представить пять лет назад".
"Трамп не был президентом, не было Brexit, не было миграционного кризиса. Многое изменилось. Наш союзник повернулся к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит, что она здесь, и снова представляет угрозу, а Китай выступает в качестве конкурента", – заявил Боррель.
Напомним, что накануне с аналогичным предупреждением выступил немецкий коллега Борреля – глава МИД ФРГ Хайко Маас, который призвал Европу сплотиться и говорить единым голосом в свете усиления давления со стороны Китая, России и США.
Кроме того, в марте президент Латвии Раймонд Вейонис также призвал Запад объединиться, чтоб не повторился "украинский сценарий" с еще какой-нибудь страной. Он выразил уверенность в том, что Москва не только делает ставку на военную составляющую, но и несет гибридную угрозу в политических кругах Европы.
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