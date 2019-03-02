Россия представляет угрозу в Черном и Балтийском морях – "Бухарестская девятка"
Президенты обсуждали ситуацию на восточном фланге НАТО, в том числе агрессию России против Украины
Россия представляет угрозу в Черном и Балтийском морях, важно, чтобы НАТО осуществляло присутствие на пространстве от Балтики до Черного моря. Об этом говорится в итоговом документе саммита "Бухарестской девятки", который состоялся в Кошице (Словакия), передает агентство Actmedia
"Несоблюдение Россией международного права, ее модели конфронтационного поведения и использования военных и невоенных действий, таких как строительство Крымского для достижения своих геополитических целей. Все это требует более последовательного и стратегического подхода со стороны Альянса", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, ситуация безопасности на восточном фланге НАТО, в том числе агрессия России против Украины, расширение военного присутствия США в регионе, а также противодействие гибридным угрозам были основными темами саммита президентов стран "Бухарестской девятки" – Румынии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы и Эстонии. Во встрече также принимал участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.
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