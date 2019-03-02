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Россия представляет угрозу в Черном и Балтийском морях – "Бухарестская девятка"

Сегодня, 11:54

Президенты обсуждали ситуацию на восточном фланге НАТО, в том числе агрессию России против Украины

Фото: AFP
Россия представляет угрозу в Черном и Балтийском морях – "Бухарестская девятка" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a52/563/5c7a52563bf6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a52/563/5c7a52563bf6b.jpg Евросоюз Президенты обсуждали ситуацию на восточном фланге НАТО, в том числе агрессию России против Украины

Россия представляет угрозу в Черном и Балтийском морях, важно, чтобы НАТО осуществляло присутствие на пространстве от Балтики до Черного моря. Об этом говорится в итоговом документе саммита "Бухарестской девятки", который состоялся в Кошице (Словакия), передает агентство Actmedia

"Несоблюдение Россией международного права, ее модели конфронтационного поведения и использования военных и невоенных действий, таких как строительство Крымского для достижения своих геополитических целей. Все это требует более последовательного и стратегического подхода со стороны Альянса", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, ситуация безопасности на восточном фланге НАТО, в том числе агрессия России против Украины, расширение военного присутствия США в регионе, а также противодействие гибридным угрозам были основными темами саммита президентов стран "Бухарестской девятки" – Румынии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы и Эстонии. Во встрече также принимал участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.

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Тег Россия, НАТО, Черное море, Балтийское море

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