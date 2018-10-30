Россия привезла на Совбез ООН "главу Центризбиркома "ЛНР", выступить ей не позволили

Сегодня, 22:28

В ходе голосования представители семи стран высказались против выступления Елены Кравченко, Россия поддержала ее участие

Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Фото: AFP
Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Фото: AFP

Западные страны выступили против участия "главы Центризбиркома "ЛНР" Елены Кравченко в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

В ходе голосования во вторник представители семи стран высказались против приглашения Кравченко, семь воздержались, одно государство – Россия – поддержала ее участие.

"Данный докладчик не представляет ни законные власти Украины, ни ее гражданское общество, поэтому его присутствие установит опасный прецедент", - высказал мнение в начале заседания заместитель постоянного представителя Швеции при ООН Карл Скау.

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В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил удивление в связи с тем, что никто из инициаторов заседания, среди которых США, Великобритания, Франция, Швеция, Польша и Нидерланды, "не удосужился даже подумать о том, чтобы пригласить представителей тех, о ком пойдет речь – представителей этих областей".

Ранее восемь стран – членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".
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ТАСС

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